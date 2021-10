Kal Penn annonce ses fiançailles avec son petit ami de longue date Josh

Kal et Josh après s’être fiancés après 11 ans ensemble (Photo: .)

Kal Penn a révélé qu’il était fiancé à son petit ami de longue date, nommé seulement Josh, après avoir gardé leur romance privée pendant 11 ans.

L’acteur Harold & Kumar est simultanément sorti et a partagé sa bonne nouvelle dans une interview pour promouvoir son prochain livre, You Can’t Be Serious.

Alors que les amis proches et la famille de Kal étaient au courant de leur relation, c’est la première fois qu’il en parle publiquement.

L’acteur de 44 ans a déclaré à People : » J’ai toujours été très public avec tous ceux avec qui j’ai personnellement interagi. Que ce soit quelqu’un que je rencontre dans un bar, si Josh et moi sortons ou si nous parlons à des amis.

«Je suis vraiment ravi de partager notre relation avec les lecteurs. Mais Josh, mon partenaire, mes parents et mon frère, quatre personnes dont je suis le plus proche dans la famille, sont assez calmes. Ils n’aiment pas l’attention et évitent les feux de la rampe.

La star de Designated Survivor a révélé que ses parents l’avaient soutenu lorsqu’il leur a parlé de sa romance avec Josh, plaisantant en disant que « lorsque vous avez déjà dit à vos parents indiens et à la communauté sud-asiatique que vous aviez l’intention de devenir acteur pour gagner votre vie, vraiment n’importe quel les conversations qui viennent après sont super faciles ».

La famille et les amis de Kal étaient au courant de sa sexualité depuis des années (Photo: .)

Il a ajouté qu’il se sentait « très soutenu par tout le monde ».

Kal a également révélé qu’il avait « découvert [his] sa propre sexualité relativement tard dans la vie par rapport à beaucoup d’autres personnes ».

Il est maintenant occupé à planifier le jour de son mariage et a plaisanté en disant que le «grand désaccord» était de savoir s’il s’agissait d’une grande ou d’une petite cérémonie.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Kal est peut-être mieux connu pour avoir joué Kumar Patel dans la franchise de films de comédie Harold & Kumar aux côtés de John Cho dans le rôle de Harold. Il a également joué le rôle de Lawrence Kutner dans House tandis que d’autres crédits télévisés incluent How I Met Your Mother, Designated Survivor et The Big Bang Theory.

Cependant, sa carrière a pris une trajectoire intéressante lorsqu’il a rejoint l’administration du président Barack Obama en tant que directeur associé principal au Bureau de l’engagement public de la Maison Blanche en 2009.

