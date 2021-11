Kal Penn dit que ses amis sont plus choqués par son amour NASCAR que par son coming out

Lire du contenu vidéo

Kal Penn dit qu’il partage l’histoire de sa vie – y compris le fait qu’il est gay – pour faire savoir aux autres que vous pouvez faire n’importe quoi tout en étant fidèle à vous-même, comme, par exemple, être un fan gay de NASCAR.

Nous avons demandé à l’acteur, politicien et maintenant auteur de quitter 30 Rock lundi matin à New York, et nous avons demandé comment son coming-out ce week-end était reçu à Hollywood et au-delà.

Découvrez cette conversation que nous avons eue … Kal dit jusqu’ici tout va bien, et quand notre gars demande pourquoi il a attendu 11 ans pour partager sa vérité – il fait une blague hilarante, mais s’ouvre ensuite.

Kal explique que son manager lui a suggéré de rédiger ses aventures devant et hors caméra – vous savez, en voyant comment il est passé d’un acteur à succès, obtenant des tonnes de travail … à un membre du personnel de la Maison Blanche travaillant dans l’administration Obama. Visiblement, il avait du bon matériel.

Sur le plan philosophique… KP nous dit qu’il sort tout ça maintenant — y compris sa relation avec son fiancé, Josh — dans l’espoir d’inspirer les autres à rêver grand, à oser l’impossible et à se dépasser.

Kal parle même de certains détails du livre, y compris l’histoire de la façon dont il est venu rencontrer son partenaire …

Le mec est un gars tellement sympa, prouvé par le fait qu’il donne à notre caméraman la copie de son livre qu’il tenait littéralement. Il s’intitule « You Can’t Be Serious » et sort mardi.