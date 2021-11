Kal Penn dit qu’Obama l’a félicité pour son nouveau livre, ses fiançailles

Lire du contenu vidéo

Kal Penn dit que son ancien patron de la Maison Blanche lui a donné des accessoires pour annoncer ses fiançailles dans un nouveau livre – mais il semble que Barack et Michelle obama eu le thé bien avant le reste d’entre nous.

L’acteur et maintenant auteur a partagé des informations sur le baseball politique mardi sur « TMZ Live », nous disant que les Obama l’ont, en effet, félicité pour toutes les nouvelles de la semaine dernière … y compris son coming out et le fait qu’il soit fiancé à Josh, son partenaire de longue date.

Kal dit qu’il a eu du temps avec BO la semaine dernière, alors qu’il faisait campagne pour NJ Gov. Phil Murphy … donc on dirait qu’ils sont toujours très en contact, même toutes ces années plus tard.

Quoi qu’il en soit, regardez comment Kal explique les félicitations qu’il a reçues de l’ancien Prez et de la Première Dame – il est clair qu’ils sont au courant de ce sujet depuis un bon moment et ont même rencontré Josh. KP révèle même qu’il est sur la voie du mariage depuis quelques années maintenant … nous l’apprenons tous maintenant à travers son livre, « Vous ne pouvez pas être sérieux ».

En parlant de cloches de mariage, nous avons dû demander si Kal avait présenté son futur mari à sa famille élargie en Inde. Oui, il l’a fait… mais il s’avère que la famille demande à Kal autant que les médias des détails sur la cérémonie elle-même.

Un gars formidable avec de belles histoires à raconter — dans son livre, et ici avec nous !!!