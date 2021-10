Kal Penn est fiancé à son partenaire de longue date Josh

Kal penn est engagé!

La star de 44 ans de Harold & Kumar et House MD est sur le point d’épouser son partenaire de longue date, Josh, a confirmé le manager de l’acteur à E! News le dimanche 31 octobre. Penn a écrit sur son fiancé dans ses nouveaux mémoires, You Can’t Be Serious, dont la sortie est prévue pour le 2 novembre.

« Je suis fiancée à un homme et nos familles seront là pour le mariage », a déclaré l’acteur et ancien membre du personnel de la Maison Blanche à People. « Le grand désaccord maintenant est de savoir s’il s’agit d’un grand mariage ou d’un petit mariage. Je veux le gros mariage indien. Josh, déteste l’attention, [has said], ‘Ou nous pourrions juste faire une petite chose de 20 minutes avec nos familles et c’est tout.’ Nous devons donc nous rencontrer à mi-chemin au milieu. »

Dans une interview avec CBS Sunday Morning, Penn a déclaré: « Je veux dire, vous savez, Josh et moi sommes ensemble depuis 11 ans. Nous avons fêté notre 11e anniversaire en octobre. Donc, pour moi et écrire à ce sujet [in my book], je pense que la chose délicate était … c’est très concret dans nos vies, et quand vous êtes le fils d’immigrants indiens qui dit que vous voulez être acteur, le chaos que cela crée dans votre famille et votre communauté, l’emportera sur tout le reste, toujours. «