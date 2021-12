Kal Penn jouera dans le biopic du plus grand fan des Raptors de Toronto

Kal Penn devrait jouer dans un nouveau film sur le plus grand fan des Raptors de Toronto. Selon Deadline, la star de Harold & Kumar a signé pour produire et jouer dans le biopic Superfan, qui racontera l’histoire de Nav Bhatia, un fan des Raptors qui est devenu le premier fan intronisé au Naismith Hall of Fame. Penn jouera Bhatia, qui a été honoré d’une bague de championnat lorsque l’équipe a remporté la finale de la NBA en 2019.

Bhatia s’est passionné pour les Raptors et le basket-ball lorsqu’il est arrivé à Toronto en tant qu’immigrant sikh. En grandissant, il a affronté le racisme et le sectarisme, mais est devenu l’un des meilleurs vendeurs de voitures et propriétaires de concessionnaires au Canada. Lorsqu’il est devenu un fan des Raptors, Bhatia n’a jamais raté un match à domicile. Il aide également les enfants défavorisés de tout le pays à assister aux jeux des Raptors par le biais de l’éducation et de la philanthropie.

« Je suis sans voix. Avoir l’opportunité de continuer à raconter mon histoire avec des producteurs aussi estimés est un rêve. Ensuite, découvrir que Kal Penn a été amené à me jouer est encore plus surréaliste », a déclaré Bhatia. « Ce n’est même pas quelque chose dont je peux rêver. C’est l’un de mes acteurs préférés et savoir qu’il aime aussi le basket est un bonus supplémentaire. Je vais lui apprendre toutes mes ficelles du métier pour distraire les joueurs adverses ! »

« Je fais des recherches et je suis l’incroyable histoire de Nav depuis que je l’ai vu à un match des Raptors l’année où nous avons commencé à filmer Designated Survivor à Toronto », a déclaré Penn. « La foule l’aime – voir à quel point il est une source de fierté pour les Canadiens – et pour tous les fans de basket-ball, vraiment – ​​me fait sourire. Son histoire est une histoire d’unité, que je suis particulièrement excitée et fière de donner vie. Superfan sera distribué et produit par Stampede Ventures. Le film est toujours à la recherche d’un scénariste et d’un réalisateur.

Penn, 44 ans, est apparu dans divers films au cours des 20 dernières années et plus, dont les trois films de Harold & Kumar, Van Wilder, Van Wilder : The Rise of Taj et The Layover. Il a également une longue carrière à la télévision, apparaissant dans des émissions telles que House, 24, Designated Survivor, The Big Bang Theory et plus récemment Clarice. Penn a également travaillé à la Maison Blanche en tant que membre du personnel de l’administration de Barack Obama.