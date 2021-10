Kal Penn sort en tant que gay dans une annonce de fiançailles surprise

Kal Penn est sorti du placard de la manière la plus surprenante – annonçant qu’il est gay dans un nouveau livre de lui, qui révèle qu’il se marie également.

L’acteur a partagé la nouvelle à travers son offre à venir, « You Can’t Be Serious », des extraits qui ont fuité au cours du week-end … et qui devraient sortir ce mardi. Il ne s’en cache pas… il est en couple avec un gars qui s’appelle Josh, avec qui il sort depuis 11 ans.

Plus important encore, ils sont sur la voie du mariage… car le couple est fiancé. Apparemment, Kal a rencontré Josh alors qu’il vivait/travaillait à Washington sous le Obama administration – pour laquelle il a travaillé à titre officiel – et ils sont ensemble depuis.

Il parle de sa sexualité de cette façon : « J’ai toujours été très public avec tous ceux avec qui j’ai personnellement interagi. Que ce soit quelqu’un que je rencontre dans un bar, si Josh et moi sortons ou si nous parlons à des amis. » Il ajoute: « Je suis vraiment ravi de partager notre relation avec les lecteurs. Mais Josh, mon partenaire, mes parents et mon frère, quatre personnes dont je suis le plus proche dans la famille, sont assez calmes. Ils n’aiment pas l’attention et s’éloigner des projecteurs. »

Le gars obtient un soutien écrasant pour enfin partager sa vérité – une vérité qui est gardée secrète depuis des années maintenant … car personne ne semble vraiment avoir su que Kal était gay.

Il a publié une vidéo remerciant les gens pour l’amour qu’il a reçu … et a également crié aux gens à qui il a envoyé un premier exemplaire de son livre – avec leurs citations de réaction figurant sur la couverture arrière.

Kal a traditionnellement joué des frères stoner dans de nombreuses comédies torrides pour lesquelles il est connu, en particulier dans la franchise « Harold & Kumar ». Il est également connu pour ses rôles dans « Designated Survivor », « How I Met Your Mother », « House », « Van Wilder », « Battle Creek » et bien d’autres.

Félicitations!