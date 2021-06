Kalachnikov veut faire tomber SWIFT et passer à la “monnaie numérique”

Comparer

Le propriétaire de Kalachnikov , la société qui a créé le fusil d’assaut AK-47, souhaite se déconnecter du réseau de paiements internationaux SWIFT et des paiements contrôlés par le secteur bancaire et utiliser des “monnaies numériques”, vraisemblablement crypto dans ce cas.

Selon l’agence de presse TASS, le propriétaire du fabricant d’armes, Alan Lushnikov, s’exprimant au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), a déclaré :

« Ce que nous attendrions du système bancaire, c’est de passer à un système de règlement non bancaire. On parle tout le temps des monnaies numériques. C’est ce dont nous avons le plus besoin.”

Lushnikov a déclaré que ce “système” alternatif n’était pas lié à SWIFT et n’était donc pas contrôlé par les banquiers. Vraisemblablement, l’entreprise serait moins intéressée par les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC), qui seraient également contrôlées par les banques.

Et l’armurier n’est pas la seule entreprise russe qui s’intéresse de plus en plus aux “monnaies numériques”, un terme générique souvent délibérément utilisé comme euphémisme pour crypto, mais souvent utilisé pour parler aussi de crypto, d’autres blockchains et de technologie financière. « actifs » connexes.

Selon Finam, le géant bancaire et technologique Sberbank prévoit de lancer une bourse d'”actifs financiers numériques” sur sa plate-forme basée sur la blockchain.

La banque a déjà piloté des ventes et des achats de certificats d’énergie renouvelable sur sa plate-forme, et prévoit désormais d’étendre sa portée pour englober les billets à ordre et les applications fintech de tiers.

Le média a cité Anatoly Popov, vice-président du conseil d’administration de la Sberbank, déclarant que “les programmeurs de petites entreprises de technologie financière et de grandes entreprises pourront créer de nouvelles applications” sous “la forme de contrats intelligents” sur la plate-forme blockchain de la Sberbank.

Il a affirmé que cela stimulerait la concurrence dans le secteur et permettrait aux entreprises d’utiliser la technologie des contrats intelligents pour mettre “une variété de produits sur le marché” et “accélérer considérablement la vitesse” du développement informatique de la Russie.

