Kalakari Fest : le réalisateur de courts métrages Rishi Nikam rassemble les futurs talents du cinéma

Le Fest Kalakari a reçu plus de 2500 courts métrages internationaux et plus de 800 courts métrages indiens du Royaume-Uni, d’Italie, d’Inde, d’Allemagne et bien d’autres.

Alors que l’ensemble du secteur cinématographique souffre de l’épidémie de COVID-19, l’impact sur les films hindi et Bollywood est plus important. Cela est dû à la décision de Bollywood de reporter les sorties malgré le fait que les cinémas aient été autorisés à rouvrir à partir d’octobre 2020.

Selon une analyse EY 2020, les films en hindi représentent 43% des recettes globales du box-office, ce qui est un coup dur pour l’industrie cinématographique indienne. L’entreprise indienne de multiplex, qui prétend avoir subi des pertes de Rs 4 800 crore en raison des blocages et de la réduction de la fréquentation, montre enfin des signes de vie.

Avec l’ouverture définitive du secteur, la plus grande société d’exploitation de films d’Inde, PVR, qui possède un circuit de 849 écrans dans 72 sites, prévoit une reprise de l’activité d’ici la fin 2021. Environ 100 films ont été annoncés pour les quatre prochains mois, y compris des films de Bollywood à gros prix tels que Sooryavanshi, 83 et Jersey.

De même, les festivals de films comme Kalakari ont également énormément contribué à ramener la croissance des affaires.

Rishi Nikam, un réalisateur indien, travaille sur le festival du film de Kalakari qui offre une plate-forme aux artistes de courts métrages indiens, y compris les réalisateurs, les acteurs et les techniciens, pour montrer leur talent. L’objectif de Rishi est de mettre l’accent sur les courts métrages bien mérités et sur le talent engagé dans ces films. Rishi dit : « Chaque forme d’art mérite la reconnaissance qui lui est due. Malheureusement, les courts métrages ne sont pas reconnus et respectés comme leurs homologues plus longs. Au Kalakari Film Festival, nous essayons d’apporter des changements dans le scénario. Rishi avec Kalakari s’est déjà associé à certaines des plates-formes OTT populaires à cet égard et s’attend à des résultats positifs de ses efforts très bientôt.

Le Kalakari fest met en lumière l’humanité, les films de femmes et les films environnementaux parmi le public. Rishi Nikam présentera des sujets et créera des discussions significatives sur l’humanité, les femmes-films et les expériences des femmes cinéastes.

Le festival vise également à ouvrir la voie à la découverte de films primés et aux cinéastes à recevoir la reconnaissance qu’ils méritent.

