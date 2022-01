Kaleshwaram projette un guichet automatique pour KCR ; CM a perdu le sens des proportions : JP Nadda à Hyderabad

Le président du BJP a qualifié le gouvernement KCR de plus antidémocratique.

Le chef du parti Bharatiya Janata, JP Nadda, a lancé aujourd’hui une attaque cinglante contre le dirigeant au pouvoir Telangana Rashtra Samithi (TRS) et le ministre en chef de Telangana K Chandrashekar Rao et l’a accusé de comportement autocratique à la suite de l’arrestation du chef de l’État du BJP et député de Lok Sabha Bandi Sanjay Kumar. Nadda a déclaré qu’il visitait l’État pour montrer sa solidarité avec le combat du Telangana BJP pour le peuple et les employés de l’État. Il a également allégué que l’administration était déterminée à l’empêcher de se rendre dans l’État et d’organiser une conférence de presse.

« Kaleshwaram est devenu un guichet automatique pour KCR. Le projet original était de Rs 36 000 crore. Maintenant, le projet vaut Rs 120 000 crore. L’eau n’a atteint que sa ferme, et nulle part ailleurs. Le Palamuru Rangareddy est également prêt et a été inauguré, mais pas une goutte d’eau n’est parvenue à la population », a déclaré Nadda.

Le président du BJP a qualifié le gouvernement KCR de plus antidémocratique. « Sous la direction de KCR, le gouvernement de Telangana est le gouvernement le plus antidémocratique. Tout ce qui s’est passé ces deux derniers jours est le meurtre de la démocratie et est de nature autocratique et dictatoriale. Le BJP continuera à se battre et continuera à se battre jusqu’à ce que nous vainquions ce gouvernement antidémocratique de l’État », a-t-il déclaré.

Réagissant à l’arrestation de BS Kumar et à l’utilisation de la force policière contre les travailleurs du BJP, Nadda a déclaré que KCR avait perdu son sens des proportions.

« Sanjay Ji avait décidé de manifester pacifiquement. Il a organisé une nuit de protestation jagran dans son bureau. Sous prétexte de COVID, la police a fait irruption dans son bureau en détruisant des portes en acier. Ils ont infligé des gaz lacrymogènes et des canons à eau, malmené Sanjay Ji et inculpé les travailleurs du BJP. C’est un comportement autocratique de KCR et il a perdu son équilibre mental… Il a perdu le sens des proportions, la façon dont il se comporte. Dharnas ont été arrêtés – par ordre du gouvernement – et le HC a dû intervenir. C’est la triste situation du Telangana en tant qu’État », a déclaré Nadda.

Nadda a allégué que la façon dont KCR a arrêté Sanjay Bandi montre « Vinash kaale, viprit buddhi » (L’adversité tue l’intelligence). Le chef du BJP a déclaré que le parti suivrait le cours légal et utiliserait toutes les méthodes démocratiques pour mener cette bataille.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.