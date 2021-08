Kaley Cuoco a les mêmes pensées que nous à propos de la couverture des Jeux olympiques de Kevin Hart et Snoop Dogg

Quoi qu’il en soit, le point ici est que Peacock, ESPN, Fox, CBS et tous les autres réseaux qui diffusent une couverture sportive devraient avoir leurs oreilles métaphoriques ouvertes pour la suggestion de Kaley Cuoco, puisque c’est ce que nous pensions tous de toute façon. Avec six épisodes sortis à ce jour, la couverture des Jeux olympiques avec Kevin Hart et Snoop Dogg a été le moyen étonnamment parfait pour décompresser après de longues journées de travail, à s’occuper de la famille et à regarder l’aimant Simone Biles et d’autres athlètes américains tentant de gagner le or.