Kaley Cuoco adopte un nouveau membre de la famille à la suite du divorce

L’actrice Kaley Cuoco est en quelque sorte une nouvelle maman. La star de l’hôtesse de l’air, 35 ans, a révélé qu’elle était les fiers parents d’un bébé coq Mini Cooper. Cuoco a partagé la nouvelle dans une publication Instagram à ses 7 millions de followers. « Bienvenue dans ta nouvelle vie Mini Coop ! Nous avons sauvé un bébé mini coq et je suis complètement dedans [heart emoji] », a en partie sous-titré Cuoco. « Merci @lancasteranimalslaco @pawsforlifek9 & @rita_earl_blackwell d’avoir si bien pris soin de lui! »

La drôle de fille a également partagé une vidéo du coq semblant s’intégrer parfaitement à sa nouvelle maison et sa nouvelle famille. Cooper était perché sur le bord d’un lit pour chien avec une licorne en peluche.

Rita Blackwell, une employée du Lancaster Animal Care Center à Los Angeles, a remercié Cuoco dans une publication Instagram. « Merci @kaleycuoco d’avoir adopté le plus petit et le plus petit coq qui ait jamais été #seenequalssaved. »

« Mini Cooper a été adoré au Lancaster Animal Care Cemter [sic] @lancasteranimalslaco et passait souvent du temps dans les bureaux avec le personnel pendant qu’ils travaillaient! » Blackwell a ajouté à la publication. « Tout le monde est sorti pour lui dire au revoir et l’envoyer sur son chemin – ils ont même emballé son jouet préféré pour rentrer à la maison. Bonne nouvelle vie, chérie et adorée, avec une famille de petits. »

L’adoption intervient quelques mois seulement après que Cuoco a demandé le divorce de Karl Cook. Dans une déclaration commune concernant leur séparation, les deux hommes ont insisté sur le fait qu’il n’y avait « pas de colère ni d’animosité » entre eux. La déclaration a poursuivi: « Malgré un amour et un respect profonds les uns pour les autres, nous avons réalisé que nos chemins actuels nous ont conduits dans des directions opposées », rapporte People Magazine.

Elle avait précédemment déclaré au point de vente qu’elle et son ex, un cavalier, s’étaient liés de leur amour mutuel pour les animaux. « J’étais déjà impliquée avec les chevaux, puis nous nous sommes rencontrés lors d’un concours hippique », a-t-elle déclaré.

« C’était tout à fait censé être. Nous étions à peu près un bon match depuis le début », a-t-elle ajouté. « Nous partageons tellement d’amour pour les animaux – nous aimons les chevaux et nous aimons le sport. »