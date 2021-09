Kaley Cuoco brille en robe jaune avant les Emmy Awards 2021 alors que les rumeurs de romance de Pete Davidson grandissent

Kaley Cuoco a fait sa première apparition sur le tapis rouge depuis sa séparation de son ex-mari Karl Cook aux Primetime Emmy Awards 2021 dimanche soir. La star de l’hôtesse de l’air portait une robe jaune avec des bretelles fleuries sur ses épaules. Samedi, Cuoco a partagé des photos d’elle portant une robe jaune différente de Stella McCartney.

Bien que Cuoco ait joué dans The Big Bang Theory pendant 12 saisons, cette année a marqué la première fois que Cuoco a remporté une nomination aux Emmy. L’hôtesse de l’air a valu à Cuoco une nomination pour la meilleure actrice principale dans une série comique. Étant donné que l’émission a également été nominée pour la série comique exceptionnelle, Cuoco a obtenu une deuxième nomination en tant que producteur exécutif de la série en streaming HBO Max. La série a déjà été reprise pour une deuxième saison, elle reviendra donc bientôt.

L’apparition de Cuoco sur le tapis rouge est survenue quelques jours seulement après qu’elle a demandé le divorce de Cook le 3 septembre. Les deux ont été mariés pendant environ trois ans. “Malgré un amour et un respect profonds l’un pour l’autre, nous avons réalisé que nos chemins actuels nous ont conduits dans des directions opposées”, a déclaré l’ancien couple dans un communiqué au début du mois. “Nous avons tous les deux partagé une grande partie de notre voyage publiquement, alors bien que nous préférions garder cet aspect de notre vie personnelle privé, nous voulions être ouverts dans notre vérité ensemble. Il n’y a pas de colère ou d’animosité, bien au contraire. “

Avant que Cuoco ne commence la production de la saison 2 de The Flight Attendant, elle a passé la majeure partie de l’été à New York à tourner le film Meet Cute avec la star de Saturday Night Live Pete Davidson. Depuis que Davidson s’est également récemment séparé de sa dernière petite amie, Phoebe Dynevor, il y a eu des spéculations selon lesquelles quelque chose se passait entre Cuoco et Davidson hors écran. Une source a déclaré au Sun que l’amitié étroite de Davidson avec Cuoco avait joué un rôle dans sa séparation de la star de Bridgerton.

“Lorsque Pete et Phoebe se sont séparés, il a été dit que son amitié étroite avec Kayley avait joué un rôle”, a déclaré la source. “Mais maintenant Kayley a annoncé la rupture de son mariage avec Carl, ceux qui les entourent sur le tournage de Mignon disent qu’ils l’ont vu venir. Pete et Kayley se sont incroyablement bien entendus depuis le premier jour, mais au fil des semaines, c’est devenu clair il y a une certaine attraction là-bas.” Meet Cute a terminé la production fin août et n’a pas de date de sortie. Cuoco et Davidson n’ont pas commenté publiquement les rumeurs de romance.