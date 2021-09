Kaley Cuoco de l’hôtesse de l’air annonce sa séparation d’avec son mari après trois ans

La déclaration révèle que Kaley Cuoco et son mari ne se séparent pas à cause du mauvais sang entre eux, mais parce qu’ils sont arrivés à la conclusion que leurs parcours dans la vie ne sont plus sur le même chemin. Bien qu’ils gardent les détails particuliers privés, leur explication publique indique qu’il s’agit d’une scission étonnamment civile des célébrités. En publiant une déclaration, ils ont également réussi à devancer les informations potentiellement divulguées et à adopter leur propre récit sans préciser qu’ils “ont pris cette décision ensemble”.