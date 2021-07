Kaley Cuoco de l’hôtesse de l’air réagit avec joie à la première nomination aux Emmy Awards

Bien sûr, ce ne serait pas les Emmys si les catégories n’étaient pas remplies de talent, et Kaley Cuoco est confrontée à une rude concurrence pour la meilleure actrice principale dans une série comique. SNL est également nominé, Aidy Bryant, favori des fans pour Shrill, Allison Janney pour la dernière saison de Mom sur l’ancien réseau de Cuoco, Tracee Ellis Ross pour black-ish et Jean Smart pour Hacks. Quant à la série comique exceptionnelle, The Flight Attendant devra battre Black-ish, Cobra Kai, Emily in Paris, Hacks, The Kominsky Method, Pen15 et Ted Lasso.