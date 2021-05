Kaley Cuoco de The Big Bang Theory a de bonnes nouvelles pour les fans qui espèrent une réunion

Comme Cuoco l’a également noté, cependant, les fans ne devraient pas espérer qu’un tel événement se produise de si tôt, car tous les acteurs de The Big Bang Theory sont déjà passés à autre chose. Melissa Rauch (Bernadette) a récemment reçu de bonnes nouvelles au sujet de sa reprise proposée de Night Court, et la nouvelle comédie de Mayim Bialik (Amy), Call Me Kat (qui est produite par Jim Parsons), attend des nouvelles de la saison 2.

Kunal Nayyar (Raj) a signé pour apparaître dans le dernier film étoilé d’Adam Sandler pour Netflix, Spaceman et Simon Helberg (Howard) a un rôle majeur dans la romance musicale à venir, Annette, avec Adam Driver et Marion Cotillard. Et, Johnny Galecki (Leonard) a travaillé sur le redémarrage de National Lampoon’s Vacation en tant qu’émission télévisée.