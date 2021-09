J’aime savoir que je suis [financially] ensemble, parce que j’ai pris sur moi de le faire. J’aime dire à mes amis : ‘Assurez-vous toujours que vous avez votre vie en cours, et que vous êtes le numéro un, de sorte que toute personne qui y entre – mari, petit ami ou petite amie, quelle que soit votre façon de rouler – c’est juste un bonus supplémentaire à tout ce que vous créez.’ Je n’ai besoin de Karl pour rien. Si Karl me quittait demain, tout irait bien. Et il le sait, et il irait bien aussi.