Dans The Flight Attendant, nominé aux Emmy et aux Golden Globes, Kaley Cuoco joue le rôle de Cassie Bowden, alcoolique et malchanceuse, et le drame comique est l’une des deux séries HBO Max qu’elle produit actuellement, avec l’animation R-rated série Harley Quinn. En parlant à PEOPLE, Cuoco a admis qu’elle en apprenait encore beaucoup sur le processus de production et qu’elle n’hésite pas à poser trop de questions quand il y a quelque chose qu’elle ne comprend pas :