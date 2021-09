Kaley Cuoco et Karl Cook ont ​​annoncé leur séparation plus tôt ce mois-ci via une déclaration commune. Dans le message, le couple a déclaré que leurs “chemins actuels nous ont conduits dans des directions opposées”. Cependant, ils ont également clairement indiqué qu’ils avaient toujours «un amour et un respect profonds les uns pour les autres». Gardant cela à l’esprit, les récents mots de soutien de Cuoco ne sont pas trop surprenants.