Kaley Cuoco demande le divorce de Karl Cook après 3 ans de mariage

Kaley Cuoco et son mari se séparent après seulement 3 ans de mariage… et ils disent que c’est parce qu’ils vont dans des directions opposées dans la vie.

L’actrice et son mari, Karl Cook, a annoncé la scission vendredi dans une déclaration commune à TMZ, déclarant… “Malgré un amour et un respect profonds les uns pour les autres, nous avons réalisé que nos chemins actuels nous ont conduits dans des directions opposées.”

L’ancien couple ajoute… “Il n’y a ni colère ni animosité, bien au contraire. Nous avons pris cette décision ensemble grâce à un immense respect et considération l’un pour l’autre.”

Comme nous l’avons signalé … Kaley et Karl attaché le noeud à l’été 2018, s’atteler à une écurie à San Diego. Ils se sont rencontrés lors d’un concours hippique en 2016 et ont commencé à sortir ensemble, et en 2017, Karl a posé la question.

Kaley et Karl n’avaient pas d’enfants et c’était son deuxième mariage. Elle était auparavant mariée à un joueur de tennis professionnel Ryan Sweeting, et ils n’avaient pas d’enfants non plus.

Publié à l’origine – 11:44 PT