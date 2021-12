Kaley Cuoco a connu des montagnes russes d’un an. La star de l’hôtesse de l’air a annoncé en septembre qu’elle et son mari, le cavalier Karl Cook, étaient en train de divorcer. La nominée aux Golden Globes a fêté son 36e anniversaire le 30 novembre et elle a admis sur son histoire Instagram qu’il n’y avait pas que du soleil pour son grand jour. Parallèlement à des photos d’un voyage à Disneyland, Cuoco a posté « Parfois, c’est bien de ne pas se sentir tout à fait bien. Même le jour de ton anniversaire », a-t-elle écrit.

L’ancien couple a annoncé le 3 septembre qu’ils s’étaient séparés après trois ans de mariage. Dans une déclaration conjointe fournie à PEOPLE, l’ancienne de Big Bang Theory et son mari ont déclaré qu’ils avaient pris cette décision après avoir réalisé « que nos chemins actuels nous ont conduits dans des directions opposées ».

Dans la déclaration, Cuoco et Cook ont ​​déclaré que « malgré un amour et un respect profonds les uns pour les autres, nous avons réalisé que nos chemins actuels nous ont conduits dans des directions opposées ». L’ancien couple a ajouté que bien que leur séparation soit quelque chose qu’ils préféreraient garder privée, ils ont « partagé tellement de notre voyage publiquement … nous voulions être ouverts dans notre vérité ensemble ». Le couple a ajouté qu' »il n’y a pas de colère ou d’animosité, bien au contraire », expliquant qu’ils « ont pris cette décision ensemble grâce à un immense respect et considération les uns pour les autres et vous demandent de faire de même en comprenant que nous ne serons pas partager des détails supplémentaires ou commenter davantage. «

Cuoco était résolue dans sa décision et Radar Online a rapporté qu’elle avait déposé sa requête auprès de la Cour supérieure de Los Angeles quelques heures après la publication de la nouvelle. Les documents indiquent Cuoco comme requête et Cook comme défendeur, et Cook a également déposé ses propres documents. Cela promet un divorce rapide, alors j’espère que le couple est sur la même longueur d’onde.

E! a obtenu la réponse de Cook à la requête de Cuoco, et Cook a également demandé le divorce, citant des « différences irréconciliables » et a demandé de mettre fin à la capacité du tribunal de fournir une pension alimentaire à l’une ou l’autre des parties, ce que Cuoco a également demandé au tribunal. Cook a demandé ses « divers bijoux et autres effets personnels », ainsi que ses « gains et accumulations » qu’il a reçus avant, pendant et après leur mariage.

« Il existe des actifs et des obligations de propriété distincts supplémentaires de chaque partie, comme l’exige l’accord prénuptial des parties », lit-on dans la réponse de Cook, tout en demandant également que toute propriété commune soit « divisée » sur la base des « termes » de leur contrat de mariage, donc il ne devrait pas être une scission désordonnée et prolongée. Cook a affirmé que leurs honoraires d’avocat devraient être payés par les deux conjoints et a indiqué leur date officielle de séparation comme « à déterminer ». Aucun autre détail de leur contrat de mariage officiel n’a été révélé.