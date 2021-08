Kaley Cuoco espère une réunion de style “Friends” pour le casting de “The Big Bang Theory”

Kaley Cuoco vient de remporter sa première nomination aux Emmy Awards pour The Flight Attendant de HBO Max, mais elle est toujours prête à revenir sur The Big Bang Theory. Alors qu’un renouveau traditionnel de The Big Bang Theory semble peu probable deux ans seulement après la fin de la série, Cuoco a approuvé une réunion de style Friends où cela implique que les acteurs se réunissent pour partager des souvenirs de la série. CBS a diffusé une émission spéciale similaire en coulisses avant la finale du Big Bang diffusée en mai 2019.

Lors d’une nouvelle interview avec Variety pour prévisualiser la saison 2 de The Flight Attendant et pour célébrer son hochement de tête aux Emmy, Cuoco a déclaré qu’elle était vraiment impressionnée par la réunion des amis. “Quand j’ai regardé, j’ai vraiment pensé que j’adorerais faire ça un jour. J’adorerais faire ça avec notre émission”, a-t-elle déclaré. Friends: The Reunion a réuni tous les acteurs de Friends pour se remémorer la réalisation de la série 1994-2004 avec des invités spéciaux. Il est sorti sur HBO Max le 27 mai et a même remporté quatre nominations aux Emmy.

Quelques semaines avant la sortie du spécial Friends, Cuoco a dit à E! News qu’elle était prête à faire quelque chose de similaire pour Big Bang. Cependant, elle a noté qu’il était trop tôt pour le faire. Après tout, le spécial Friends est arrivé 14 ans après la fin de Friends. “C’est toujours comme si nous avions terminé hier”, a déclaré Cuoco en mai. “Je pense que tout le monde essaie en quelque sorte de nouvelles voies et voit quel est son prochain projet, et je suis ravi de voir comment tout le monde s’épanouit.”

“Je pense que dans quelques années ou chaque fois que quelqu’un sera ouvert à cela, je serai certainement d’accord pour ça”, a poursuivi Cuoco. “Ce fut une expérience qui a changé notre vie à tous, et ce serait formidable de le faire aussi pour les fans, car nous avons eu une base de fans tellement incroyable qui est restée avec nous pendant si longtemps.”

La théorie du Big Bang a pris fin en mai 2019 après 12 saisons parce que Jim Parsons, qui a joué Sheldon, a annoncé qu’il ne reviendrait pas si la série était renouvelée pour la saison 13. Le co-créateur Chuck Lorre, CBS et Warner Bros. Television ont décidé de mettre fin à la montrer plutôt que d’essayer de le garder en vie sans lui. Avant la diffusion des deux derniers épisodes, CBS a diffusé Unraveling The Mystery: A Big Bang Farewell, une rétrospective spéciale animée par Cuoco et Johnny Galecki.

Après Big Bang, Cuoco est rapidement passé à The Flight Attendant et à la série animée Harley Quinn. L’hôtesse de l’air a valu à Cuoco une nomination aux Emmy Awards pour la meilleure actrice principale dans une série comique. La production de la saison 2 commence cet automne. The Flight Attendant, Harley Quinn, The Big Bang Theory et Friends sont tous disponibles en streaming sur HBO Max.