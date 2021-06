Kaley Cuoco et Pete Davidson en pourparlers pour diriger le film Rom-Com Meet Cute ⋆ .

Selon Deadline, Kaley Cuoco, nominée aux Golden Globes (L’hôtesse de l’air) et Le roi de Staten Island La star Pete Davidson est actuellement en négociations pour les rôles principaux dans la prochaine comédie romantique d’Alex Lehmann intitulée Rencontrez mignon. Si leurs accords étaient conclus, Cuoco jouerait le rôle de Sheila, tandis que Davidson incarnerait le personnage de Gary.

CONNEXES: Kaley Cuoco dirigera la série limitée Doris Day à Warner Bros. Television

Rencontrez mignon est décrit comme une déconstruction follement inventive du genre de la comédie romantique qui sera construite autour de la question : que feriez-vous si vous pouviez voyager dans le passé de vos proches, guérir leurs traumatismes, résoudre leurs problèmes et les transformer en partenaire? De plus amples détails sur les personnages potentiels de Cuoco et Davidson sont toujours tenus secrets.

Le film sera réalisé par Alex Lehmann (Geai bleu) d’après un scénario écrit par Noga Pnueli. Il sera produit par Akiva Goldsman, Gregory Lessans et Rachel Reznick de Weed Road Pictures, ainsi que Santosh Govindaraju et Dan Reardon de Convergent Media.

CONNEXES: Ici après la première de la bande-annonce et de l’affiche: Comédie romantique fantomatique avec Christina Ricci

Cuoco a d’abord été reconnue pour ses rôles de Penny dans la sitcom populaire de CBS La théorie du Big Bang, qui a été diffusé pendant 12 saisons de 2007 à 2019. Après la fin de la série comique, elle a continué à jouer dans l’adaptation de la série de HBO Max de L’hôtesse de l’air, dont elle est également productrice exécutive à travers son Oui Normand bannière. Le premier a reçu des critiques positives, Cuoco remportant sa première nomination aux Golden Globes de la meilleure actrice. On la verra ensuite dans la prochaine comédie d’action The Man From Toronto ainsi que dans L’hôtesse de l’air Saison 2, et le HArley Quinn Saison 3.

Davidson a été membre de la distribution sur Saturday Night Live depuis 2014. Ses crédits cinématographiques notables incluent: Accident ferroviaire, Mettre en place, Grande adolescence, et Le roi de Staten Island. Il sera ensuite vu dans le prochain film de James Gunn La brigade suicide film qui devrait arriver dans les salles et sur HBO Max le 6 août.