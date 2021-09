Kaley Cuoco et Pete Davidson sont juste amis ? Le couple joue dans une nouvelle comédie intitulée “Meet The Cute” et ils disent qu’ils sont devenus de très bons amis et que l’alchimie est plutôt bonne.

Kaley Cuoco et Pete Davidson tournent leur dernière comédie depuis des mois. Rencontrez le mignon a New York.

Il y a quelques jours, l’actrice de Flight Attendant et le comédien de Saturday Night Live ont été photographiés avec beaucoup d’amour pendant le tournage. En effet, selon E !, c’est la première fois qu’ils voient Kaley en public depuis qu’elle a demandé le divorce de son mari Karl Cook, avec qui elle était mariée depuis 3 ans.

Mais ils disent que la romance de Kaley et Pete n’est qu’à l’écran. Bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles ils ont quelque chose dans la vraie vie, vous savez, quelque chose est né pendant qu’ils travaillaient ensemble. Une source proche de l’actrice de 35 ans a confié en exclusivité à E! News qu’elle et Davidson avaient noué une amitié spéciale.

«Elle est une amie proche de Pete. Elle trouve qu’il est hilarant et très doux », explique la source. « Ils ont appris à bien se connaître. Elle s’amuse beaucoup avec lui et ils aiment passer du temps ensemble.”

OMG! Et selon l’initié, elle est prête pour un nouveau chapitre de sa vie.

C’est drôle, parce qu’il y a quelques jours, je pense que les gens ont dit que les amis de Kaley et Karl étaient choqués quand ils ont appris qu’ils étaient en train de divorcer, ils avaient l’air bien et heureux. Lorsque la nouvelle du divorce est sortie, tous les commentaires sur les réseaux disaient Pete Davidson.

Eh bien, c’est pourquoi beaucoup se demandent, Kaley Cuoco et Pete Davidson ne sont que des amis? Ou est-ce juste de la publicité pour votre comédie ?

