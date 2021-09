in

Kaley Cuoco et son mari Karl Cook se séparent. Le couple a déclaré dans un communiqué que leurs chemins actuels allaient dans des directions opposées.

People rapporte que l’actrice de 35 ans, hôtesse de l’air, et Cook, 30 ans, ont annoncé vendredi leur décision de se séparer dans une déclaration commune.

« Malgré un grand amour et un grand respect les uns pour les autres, nous avons réalisé que nos chemins actuels ont pris des directions opposées. Nous avons tellement partagé publiquement notre voyage que même si nous préférons garder cet aspect de notre vie personnelle privé, nous voulons révéler notre vérité ensemble. Il n’y a ni animosité ni colère, bien au contraire.” “Nous avons pris cette décision ensemble au milieu d’un immense respect et considération les uns pour les autres et vous demandons d’essayer de faire de même, étant entendu que nous ne partagerons aucun détail supplémentaire ni ne commenterons davantage à ce sujet.”

Kaley Cuoco et Karl Cook ont ​​commencé à sortir ensemble en 2016, tous deux passionnés de moto. Ils se sont fiancés le jour de l’anniversaire de l’actrice en novembre 2017. Le couple s’est marié le 30 juin 2018, lors d’une cérémonie dans une écurie près de San Diego, en Californie, avec leurs amis proches et leur famille.

En juin dernier, Kaley et Karl ont célébré leur troisième anniversaire de mariage sur leurs Intagrams respectifs.

“NY, le 30 juin 2016 est l’année de notre mariage”, a écrit l’actrice de Big Bang Theory sur une vieille photo du couple. « 2 ans avant notre mariage et maintenant 3 ans mariés ! Pourquoi es-tu marié avec moi depuis si longtemps ?! Je suis honnêtement impressionné @mrtankcook lol je t’aime oh tellement tu n’as aucune idée… joyeux anniversaire !!!” “Je suis d’accord @kaleycuoco, je suis juste étonné que ça fasse trois ans, j’ai l’impression que ça a été un éclair. Je t’aime tellement et j’ai hâte d’attendre encore un million d’années.”

