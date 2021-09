Kaley Cuoco Legit a eu 3 changements de chaussures aux Emmys pour correspondre à sa robe

À noter, bien que le jaune fluo soit une couleur notable pour une robe, c’est un choix moins étrange qu’il n’aurait pu l’être, étant donné que la star de la comédie dramatique a souvent privilégié les ors ou les jaunes métalliques en ce qui concerne les looks passés. Pourtant, c’est une couleur que vous voyez généralement moins souvent sur le tapis rouge de la remise des prix. Quoi qu’il en soit, son équipe a vraiment tout mis en œuvre avec le look de la tête aux pieds, et je pense vraiment aux pieds. En fait, l’actrice de The Flight Attendant est passée d’une paire de talons à lanières à un ensemble de baskets confortables, et a finalement terminé la soirée en toboggans. Son look sur le tapis rouge était magnifique et elle l’a partagé avec ses abonnés sur Instagram.