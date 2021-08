Toutes les histoires des Jeux olympiques de Tokyo n’ont pas eu une tournure de bien-être, et une qui était assez inconfortable s’est produite lors de l’épreuve de pentathlon moderne. L’entraîneur allemand Kim Raisner a été réprimandé après avoir frappé un cheval, Saint Boy, lorsqu’il a refusé de sauter pour sa cavalière, Annika Schleu. L’incident a attiré toute l’attention du public et l’actrice de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, a réagi à l’incident en proposant d’acheter le cheval. Cuoco, qui est une cavalière de compétition, a évoqué les actions de Raisner dans son histoire Instagram.

“Je pense qu’il est de mon devoir et de mon cœur de commenter cette honte”, a écrit Cuoco. “Ce n’est pas du saut d’obstacles olympique. C’est une représentation dégoûtante, sans classe et abusive de notre sport à bien des égards. Cette équipe devrait avoir honte d’elle-même.” Cuoco a également partagé la photo virale de Schleu sanglotant alors qu’il chevauchait Saint Boy sur le parcours. “Vous et votre équipe n’avez pas fait la fierté de votre pays ou de ce sport”, a-t-elle poursuivi. « Vous nous faites mal paraître. Honte à vous et bon courage à tout animal qui entre en contact avec vous. » Cuoco a déclaré que l’incident était “un comportement sans classe pur” et “dégoûtant à tous les niveaux”.

“Ce n’est pas notre sport. Cela ne représente pas notre sport”, a écrit la star de The Flight Attendant, avant d’ajouter “ce ‘coureur’ et son ‘entraîneur’ sont une honte.” Après avoir condamné le comportement, Cuoco a proposé d’acheter Saint Boy et de lui donner une nouvelle maison. “Je vais acheter ce cheval et lui montrer la vie qu’il devrait avoir. Nommez votre prix”, a déclaré Cuoco, avant de partager un certain nombre de publications Instagram encourageant sa décision de s’exprimer.

Selon certaines informations, Raisner aurait été vu en train de frapper Saint Boy avant que Schleu n’entre dans l’arène de saut d’obstacles. Le conseil d’administration (CE) de l’Union internationale de pentathlon moderne (UIPM) a abordé l’incident dans un communiqué. “L’EB a examiné des séquences vidéo montrant Mme Raisner semblant frapper le cheval Saint Boy, monté par Annika Schleu, avec son poing lors de la discipline d’équitation de la compétition de pentathlon moderne féminin”, ont-ils déclaré. des règles de compétition de l’UIPM, qui s’appliquent à toutes les compétitions reconnues de pentathlon moderne, y compris les Jeux Olympiques.”