Kaley Cuoco rejoint l’emblématique sitcom 2 ans après la fin de « Big Bang Theory »

La star de l’hôtesse de l’air Kaley Cuoco a son prochain projet à paraître bientôt. Cuoco a révélé sur son Instagram qu’elle apparaîtrait dans un épisode de la 11e saison de Curb Your Enthusiasm. « Oui, j’ai fait un épisode de Curb », a-t-elle écrit. « Oui, c’était un moment de liste de seaux pour moi! »

Le producteur exécutif de Curb, Jeff Schaffer, a offert à Entertainment Weekly un aperçu de la saison à venir et il a donné quelques détails sur le personnage de Cuoco. « C’est un médecin qui fait preuve d’une patience extrême avec Larry. Elle joue la petite amie de Freddy Funkhouser [Vince Vaughn], et comme c’est le cas pour tout ce qui concerne Funkhouser, quand Larry s’implique, les choses se compliquent et puis elles vont vers le sud », a taquiné Schaffer. « Elle a dit qu’elle n’avait pas fait beaucoup d’improvisation avant son arrivée, et elle a dû menti. Elle s’intégrait parfaitement, c’était comme si elle était dans la série depuis toujours. »

Bien qu’elle soit peut-être nouvelle dans l’improvisation, Cuoco n’est pas étrangère aux sitcoms, jouant dans The Big Bang Theory pendant 12 saisons. Le spectacle s’est terminé en 2019, mais Cuoco a déjà des plans pour une réunion spéciale de style Friends pour l’équipe de Big Bang. Lors d’une nouvelle interview avec Variety pour prévisualiser la saison 2 de The Flight Attendant et pour célébrer son hochement de tête aux Emmy, Cuoco a déclaré qu’elle était vraiment impressionnée par la réunion des amis. « Quand j’ai regardé, j’ai vraiment pensé que j’adorerais faire ça un jour. J’adorerais faire ça avec notre émission », a-t-elle déclaré.

Cependant, Cuoco a reconnu qu’il était encore un peu tôt pour se livrer à ce genre de nostalgie. Cuoco a dit à E! News qu’elle était prête à faire quelque chose de similaire pour Big Bang, mais pas encore tout à fait. « C’est toujours comme si nous avions terminé hier », a déclaré Cuoco dans l’interview de mai. « Je pense que tout le monde essaie en quelque sorte de nouvelles voies et voit quel est son prochain projet, et je suis ravi de voir comment tout le monde s’épanouit. »

« Je pense que dans quelques années ou chaque fois que quelqu’un sera ouvert à cela, je serai certainement d’accord pour ça », a poursuivi Cuoco. « Ce fut une expérience qui a changé notre vie à tous, et ce serait formidable de le faire pour les fans aussi, car nous avions une base de fans tellement incroyable qui est restée avec nous pendant si longtemps. »