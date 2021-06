Kaley Cuoco révèle un gros problème que les stars invitées de Big Bang Theory avaient parfois sur le plateau de CBS

C’est quelque chose que je n’aurais pas vraiment envisagé à l’avance, mais ce que Kaley Cuoco a dit a beaucoup de sens. La plupart des sitcoms sont filmées très différemment des films ou même des émissions de télévision dramatiques, il faudrait donc un changement de rythme complet lorsque vous montez sur le plateau et travaillez avec un public de studio, que ce soit la première fois ou juste la première fois depuis de nombreuses années.

Contrairement à Bob Newhart (qui avait joué dans de nombreuses saisons de ses propres sitcoms dans les années 70 et 80), des guest stars comme Katee Sackhoff, LeVar Burton, Carrie Fisher et James Earl Jones ont toutes eu très peu ou pas de passage sur un sitcom avant leur brève période sur The Big Bang Theory, donc je peux certainement voir où, même s’ils étaient tous excellents dans la série, il a probablement fallu un certain temps pour s’y habituer.