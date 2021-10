Kaley Cuoco revient en tant que Harley Quinn dans le premier regard de HBO Max sur la saison 3

Les fans de Harley Quinn devront attendre un peu plus longtemps pour voir la saison 3 de la série à succès HBO Max, mais il y a eu une brève allumeuse lors de l’événement DC FanDome de DC Comics samedi. HBO Max a montré quelques premières animations pour les nouveaux épisodes, montrant Harley Quinn et Poison Ivy en train de préparer leur tournée Eat, Bang, Kill de Gotham City après le mariage à la fin de la saison 2. La série met en vedette l’ancienne star de The Big Bang Theory Kaley Cuoco, qui sert de voix à Harley et de producteur exécutif. Le premier aperçu n’offrait aucune date de première exacte pour la saison 3, mais promettait que ce serait là en 2022.

Au début du segment Harley Quinn de FanDome, Harley et King Shark ont ​​présenté les croquis et les animatiques bruts, qui se terminent par une image fixe de Harley et Poison Ivy en robes de soirée. « Il y a tellement de rebondissements surprenants, et je dis cela en tant que personne qui l’a vécu », a déclaré King Shark après avoir montré le clip. « Je dois admettre que ça a l’air plutôt bien », a convenu Harley. « Ça ira mieux, tu sais, après que le gars du crayon l’ait coloré et que le gars des effets sonores fasse les trucs ‘pew pew’, et, tu sais, le gars de la musique fait le truc ‘bah-nah-nah-nah avec les guitares . Oh mon Dieu, l’animation prend une éternité! » Kite Man est également intervenu pour rendre le tout pas cool.

Harley Quinn a été lancé en 2019 sur la plate-forme de streaming DC Universe, la deuxième saison faisant ses débuts en avril 2020. En septembre 2020, l’émission a été reprise pour une troisième saison et déplacée sur HBO Max. La distribution principale de l’émission comprend également Lake Bell comme Ivy, Tony Hale comme Doctor Psycho, Ron Funches comme King Shark, Jason Alexander comme Sy Borgman, Matt Oberg comme Kite Man, JB Smoove comme plante d’Ivy Frank et Alan Tudyk comme Joker, Clayface , et bien d’autres personnages.

Il y avait beaucoup d’autres grandes nouvelles de DC FanDome pour les fans de la programmation animée de DC. Les deux premiers épisodes de Young Justice : Phantoms ont été étonnamment diffusés sur la plateforme. Les fans ont également vu pour la première fois Batman: Caped Crusader, une nouvelle série de JJ Abrams, Matt Reeves et Bruce Timm. Ce nouveau spectacle utilisera des techniques d’animation de pointe pour raconter de nouvelles histoires sur Batman et ses méchants. Le casting n’a pas encore été annoncé. Reeves est le réalisateur du nouveau film The Batman mettant en vedette Robert Pattison dans le rôle de Batman, tandis que Timm est surtout connu pour son travail sur l’original Batman: The Animated Series.

« Nous sommes plus que ravis de travailler ensemble pour ramener ce personnage, pour raconter de nouvelles histoires captivantes à Gotham City », ont déclaré Timm, Abrams et Reeves dans une déclaration à propos de Caped Crusader. « La série sera palpitante, cinématographique et évocatrice des racines noires de Batman tout en plongeant plus profondément dans la psychologie de ces personnages emblématiques. Nous avons hâte de partager ce nouveau monde. »