Kaley Cuoco revient sur le plateau avec Pete Davidson après la rupture de Karl Cook

Le spectacle doit continuer!

Dans ce qui a marqué sa première observation publique depuis sa demande de divorce avec Karl Cook le vendredi 7 septembre. 3, Kaley Cuoco était de retour au travail sur le tournage d’elle et Pete davidsonrom-com buzzy, Meet Cute. Les co-stars ont été aperçues en train de partager un joli PDA alors que les caméras tournaient, avec la star de The Flight Attendant vêtue d’une robe vichy jaune et Pete dans un bouton de mécanicien.

À la fin du mois dernier, avant d’annoncer sa séparation de Karl, Kaley a célébré la fin de la production sur Meet Cute avec un instantané embrassant la bande dessinée Saturday Night Live.

“Quelle expérience!” elle a sous-titré la publication Instagram du 27 août. “J’ai adoré chaque être humain impliqué dans ce petit bijou spécial d’un film de of .. le ferait encore et encore (compris? C’est une blague de voyage dans le temps lol) voir le film et vous comprendrez.”

Selon Variety, le film se penche sur la question séculaire : « Que feriez-vous si vous pouviez voyager dans le passé de vos proches, guérir leurs traumatismes, résoudre leurs problèmes et les transformer en partenaire parfait ?