Kaley Cuoco sur la triste réalisation que la théorie du Big Bang ne durerait pas éternellement et le choix de l’hôtesse de l’air comme prochain emploi

Après des années à regarder Kaley Cuoco jouer Penny cool mais un peu désordonné sur The Big Bang Theory, les fans ont probablement été un peu choqués de la voir jouer le rôle de Cassie très désordonnée dans The Flight Attendant, surtout si peu de temps après que BBT a mis fin à son long terme. Mais, lors d’une récente conversation avec Entertainment Weekly, Cuoco a révélé qu’elle avait eu un réveil un peu brutal en ce qui concerne la fin de The Big Bang Theory, puis a parlé davantage du fait de trébucher sur le roman sur lequel son émission HBO Max est basée.

Après avoir été interrogée sur le choix d’acheter les droits de The Flight Attendant sur la base d’un très court résumé de l’histoire qu’elle a vue lors de ses achats sur Amazon une nuit, Cuoco a déclaré :