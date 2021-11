Kali Reis et Jessica Camara se lancent sur la voie du champion incontesté

Par Yesica Palmetta

Le moment souhaité est arrivé pour Kali Reis, championne de la World Boxing Association à 140 livres, qui se battra contre Jessica Camara pour conserver trois ceintures qui seront mises en jeu. Le choc se déroulera dans le cadre du tournoi Road to Undisputed, à la SNHU Arena, Manchester, New Hampshire, États-Unis, ce 19 novembre.

Adepte des mouvements énergétiques que chaque personne génère, Reis, la femme qui est devenue la première championne autochtone, vit les instants précédents avec le bonheur et la tranquillité que génère le travail effectué avec son équipe.

Ce tournoi féminin inédit organisé par le promoteur Matchroom, a débuté par l’affrontement entre Chantelle Cameron et Mary McGee pour les ceintures super légères WBC et FIB qui étaient détenues par Cameron. Vendredi prochain, Reis « KO Mequinonoag » aura son tour devant Camara à la recherche de rester avec les titres vacants WBA, IBO et WBO. Si elle gagne, Reis devra affronter Cameron en 2022 pour être la championne incontestée du 140.

La Canadienne Jessica Camara vient de remporter une belle victoire contre l’expérimentée Heather Hardy. Accumulez un total de 8 victoires et 2 chutes. De son côté, Reis, représentant de l’instance pionnière, arrivera avec 5 victoires d’affilée depuis 2018 dans le cadre de son bilan de 18 procès positifs dont 5 résolus avant la limite, 7 défaites et 1 nul.