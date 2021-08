Kali Uchis, Cher et bien d’autres dans le calendrier Pirelli 2022

in

Même si Icônes Des comédies musicales telles que Bono, Jennifer Lopez, Sean “Diddy” Combs, Yoko Ono et Patti Smith sont apparues dans les éditions précédentes du calendrier Pirelli, cette c’est la première fois que la musique est le thème fédérateur, étant joué par le talents émergents et établis Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saint-Vincent, Saweetie et Kali Uchis.

Depuis sa création, certains des les plus grands photographes du monde ont été chargés de photographier The Cal, dont Norman Parkinson, Terence Donovan, Helmut Newton, Herb Ritts, Richard Avedon, Annie Leibovitz, Karl Lagerfeld, Bruce Weber, Paolo Roversi en 2020, et maintenant le guitariste devenu photographe Bryan Adams est le premier canadien à avoir l’honneur.