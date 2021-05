Kali Uchis décroche le numéro 1 du classement des chansons latines et annonce un nouvel EP acoustique

Artiste lauréat d’un Grammy Kali Uchis a remporté son premier numéro 1 sur le palmarès des chansons latines chaudes de Billboard avec son hit «telepatía». Pour fêter ça, Uchis partagera un EP acoustique le 4 juin, avec des versions épurées de «telepatía» et d’autres morceaux de son deuxième album studio, Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞, maintenant disponible via Interscope.

L’album a été acclamé par la critique, avec des singles «La Luz» avec Jhay Cortez et «Aquí Yo Mando» avec Rico Nasty, en plus des apparitions de PARTYNEXTDOOR et Jowell & Randy.

Parlant de l’album, qui est son premier projet en espagnol, Uchis a déclaré au Evening Standard du Royaume-Uni: «L’album est entièrement en espagnol avec quelques morceaux ici et là en anglais. C’est juste mon style d’écriture. J’ai grandi bilingue, parlant le spanglish dans ma maison, donc ce ne serait pas authentique de chanter complètement en espagnol ou en anglais parce que ce n’est pas comme ça que je parle.

«Telepatía», qu’Uchis a joué le mois dernier sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, a accumulé plus de 635 millions de flux sur toutes les plates-formes à ce jour et est n ° 1 sur le tableau des ventes de chansons numériques latines de Billboard. De plus, la piste reste sur plusieurs palmarès Spotify Top 200 et est n ° 2 à la radio Latin Pop Airplay.

Uchis – qui a remporté son premier Grammy pour le meilleur enregistrement de danse avec Kaytranada pour «10%» aux Grammy Awards 2021 plus tôt cette année – a été nominée pour son premier Latin American Music Award le mois dernier pour l’album de pop préféré et était la seule femme nominée dans le Catégorie. De plus, elle a remporté «Canción Alternativa Rock / Indie» et «Artista Revelación» au Premios Nuestra Tierra, une cérémonie de remise de prix de musique colombienne.

Uchis a publié une vidéo autodirigée pour «telepatía» de retour en mars. «La chanson est arrivée si naturellement et je voulais que la vidéo reflète cela, les enfants et les animaux dans la rue, toute l’improvisation, rien de surproduit ou artificiel», a-t-elle écrit sur Instagram. «Juste la magnifique magie naturelle du pays, j’ai eu l’honneur de m’appeler chez moi toute ma vie.»

Achetez ou écoutez Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) de Kali Uchis ∞.