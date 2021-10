Netflix et Interscope Records se sont réunis pour sortir une toute nouvelle chanson et une vidéo avec paroles de la superstar lauréate d’un Grammy Kali Uchis intitulé « Si c’est pour être. »

Mettant en vedette une animation à couper le souffle de l’événement d’animation Netflix Maya et les trois du créateur / réalisateur Jorge R. Gutiérrez (Le livre de la vie), le single et la vidéo sont disponibles en anglais et en espagnol. Maya and the Three fait ses débuts dans le monde entier sur Netflix le 22 octobre.

Écrit par les légendes de l’écriture de chansons Gustavo Santaolalla et Paul Williams, « If It’s To Be » a été enregistré spécifiquement pour la bande originale de Maya and the Three et présente une voix époustouflante d’Uchis, qui a eu une impressionnante année 2021 avec un Grammy pour « Meilleur enregistrement de danse » et remportant l’album pop latino de l’année au 2021 Billboard Latin Music Awards. La chanson est maintenant disponible partout avec la bande originale et la partition complètes disponibles à partir du 22 octobre.

En septembre, Uchis a partagé un extrait d’un nouveau remix de l’année dernière Sin Miedo (del Amor et Otros Demonios) piste « fue mejor », peu de temps après, libérant le tout, avec de nouvelles voix de SZA.

Dans la nouvelle version, SZA correspond à la cadence langoureuse d’Uchis et chante même ses vers en espagnol. Le nouveau remix est arrivé avec une vidéo très sensuelle à assortir, alors qu’Uchis et SZA se tordent à divers endroits, allant du sommet des voitures de course à l’engloutissement littéralement par les flammes.

« Fue Mejor » est apparu à l’origine sur le premier album de langue espagnole d’Uchis, Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios), et se vantait d’un camée PARTYNEXTDOOR.

Le profil de Kali Uchis a augmenté au cours des dernières années, et son album 2020 Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞ continue d’accumuler des flux et des éloges critiques cette année.

La chanteuse colombo-américaine a également été choisie comme l’un des artistes à ouvrir pour Tyler, The Creator lors de sa tournée 2022, et les deux ont déjà collaboré auparavant sur « After The Storm » de son album 2018 Isolation.

