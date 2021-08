Kali Uchis en tête de la liste des finalistes des Billboard Latin Music Awards 2021

Chanteuse colombienne américaine lauréate d’un Grammy Kali Uchis est parmi les meilleurs finalistes de cette année Prix ​​du panneau d’affichage latin sur Telemundo, marquant la première fois qu’elle devient finaliste pour un Billboard Award.

Uchis est finaliste dans sept catégories, notamment : Artiste de l’année, Nouvelle chanson latine de l’année, Artiste de l’année en chansons latines chaudes, Femme, Meilleur artiste de l’année pour les albums latins, Femme, Artiste pop latino de l’année Année, Solo, Chanson pop latine de l’année et Album pop latino de l’année.

La chanson à succès d’Uchis « télépatie » a récemment dépassé 1,2 milliard de flux mondiaux et reste au n ° 1 du classement des chansons latines chaudes de Billboard. En juin, la chanson a atteint la première place des charts Latin Airplay et Latin Pop Airplay de Billboard la même semaine et a été la première des ventes de chansons numériques latines pendant 10 semaines. “telepatía” est la chanson en langue espagnole la plus ancienne par un acte solo sur le Billboard Hot 100 cette décennie (23 semaines) et a culminé au n ° 10 sur le Global 200. Il reste également dans le Top 200 des charts sur Apple, Spotify, et Shazam.

Les Billboard Latin Music Awards 2021, les récompenses les plus prestigieuses et les plus anciennes de la musique latine, seront diffusés en direct sur Telemundo depuis le Watsco Center de Coral Gables, en Floride, le jeudi 23 septembre 2021 à 19h/6c et débutera avec celui -heure, avant-spectacle sur le tapis rouge “La Alfombra de Premios Billboard”, suivi de la remise des prix de trois heures. Le spécial musical sera également diffusé simultanément sur le réseau câblé de divertissement espagnol, Universo et dans toute l’Amérique latine et les Caraïbes sur Telemundo Internacional.

Récemment, Uchis a annoncé qu’elle rejoindrait Tyler, The Creator lors de sa tournée nord-américaine à l’appui de son nouvel album de février à avril 2022. La tournée comprendra également le soutien de la superstar de Long Beach. Vince Staples et le rappeur en herbe du Texas Teezo Touchdown, avec des arrêts à New York, Los Angeles, Chicago et plus encore.

Achetez ou écoutez sin miedo // EP acoustique.