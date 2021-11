Musicien nominé aux Grammy Awards Kali Uchis et artiste disque de platine Ozuna se sont associés à leur nouvelle collaboration « Another Day in America » ​​tirée de la bande originale du prochain film réalisé par Steven Spielberg West Side Story, en salles le 10 décembre.

« Another Day in America » ​​apporte une touche mise à jour à la coupe musicale de Broadway « America » ​​de 1957, en enfilant des parties des paroles originales écrites par Leonard Bernstein et le récent passé Stephen Sondheim à travers la chanson avec de nouveaux ajouts d’écriture de chansons.

« Argent, cupidité, poison dans la nourriture / Profitez des prisons et du lavage de cerveau dans les écoles / Si vous regardez les médias, cela vous gardera dupe / Comme verrouillé sur les écrans, continuez à faire défiler vos téléphones », chante Uchis sur le reconstitué le deuxième couplet de la chanson. « L’argent, la cupidité, tout ce que nous consommons / Disons « Terre des libres », mais cette terre a toujours été volée / L’incarcération de masse et les centres de détention / Tout ce qu’ils nous ont fait n’a jamais fait la une des journaux. »

La chanson conserve son message original, soulignant les torts normalisés tissés à travers l’Amérique. Uchis a parlé de la notion à plusieurs reprises et a exprimé le désir d’aider à changer le système scolaire américain pour mieux profiter aux élèves non-conformes.

« Le système n’encourage pas l’individualité pour une raison : ils veulent juste que nous nous alignions. Je pense qu’ils essaient de nous laver le cerveau dès notre plus jeune âge pour devenir leurs petits travailleurs et ainsi de suite », a-t-elle déclaré à la publication britannique iNews. « Même lorsque les enfants sont « mauvais » ou quoi que ce soit d’autre, je pense qu’il est important de voir pourquoi ils agissent de cette façon. Vous devez apprendre à favoriser cette libre-pensée et cette rébellion et à les transformer en quelque chose de positif. »

West Side Story raconte une histoire de rébellion à travers l’objectif de deux jeunes amants, Tony d’Ansel Elgort et Maria de Rachel Ziegler. Le couple maudit se retrouve piégé dans une querelle entre des gangs rivaux – les requins portoricains et les White American Jets – qui se battent pour prendre le contrôle de leur quartier de l’Upper West Side.

Le scénario de West Side Story a été écrit par Tony Kushner en s’inspirant de la comédie musicale originale écrite par Arthur Laurents. Hollywood Records publiera la bande originale du film, qui comprendra la partition et les chansons du film, en décembre.

