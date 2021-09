Kali Uchis et SZA réchauffent les choses sur le remix de ‘Fue Mejor’

in

Après avoir partagé un extrait d’un nouveau remix de l’année dernière Sin Miedo (del Amor et Otros Demonios) piste “fue mejor”, Kali Uchis a sorti le remix officiel, avec de nouvelles voix de SZA.

Dans la nouvelle version, SZA correspond à la cadence langoureuse d’Uchis et chante même ses vers en espagnol. Le nouveau remix arrive également avec une vidéo très sensuelle à assortir, alors qu’Uchis et SZA se tortillent à divers endroits, allant du sommet des voitures de course à l’engloutissement littéralement par les flammes.

“Fue Mejor” est apparu à l’origine sur le premier album de langue espagnole d’Uchis, Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios), et se vantait d’un camée PARTYNEXTDOOR.

Le profil de Kali Uchis a augmenté au cours des dernières années, et son album 2020 Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞ continue d’accumuler des flux et des éloges critiques cette année.

Après sa victoire aux Grammys plus tôt cette année, Kali Uchis a remporté son premier Billboard Latin Music Award la semaine dernière pour l’album “Latin Pop” de l’année. Cette année a marqué la première nomination d’Uchis pour un Billboard Latin Music Award, et en tant que finaliste dans sept catégories, elle était parmi les plus nominées en 2021.

La chanteuse colombo-américaine a également été choisie comme l’un des artistes pour la première partie de Tyler, The Creator lors de sa tournée 2022, et les deux ont déjà collaboré auparavant sur “After The Storm” de son album 2018 Isolation.

Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) a présenté un certain nombre de collaborateurs de premier plan, dont Rico Nasty sur “¡aquí yo mando!”, Jhay Cortez sur “te pongo mal (préndelo)” et Jowell & Randy sur “la luz (Fin ).”

Alors que les fans attendent également avec impatience un album complet de SZA, le chanteur de Crtl a sorti un single pour le nouveau Cher Evan Hansen adaptation cinématographique intitulée “Les Anonymes”.

La nouvelle version de « fue mejor » sera également disponible sur des formats physiques, a confirmé Uchis.

Achetez ou diffusez « fue mejor » ft.SZA, dès maintenant.