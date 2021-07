Kali Uchis explique comment elle revendique son pouvoir et sa force à travers son image

Kali a grandi sous l’influence et la culture de la Colombie et des États-Unis, il est donc arrivé un moment où elle a voulu revendiquer le pouvoir sur son apparence et son corps. “A cette époque, j’étais aussi très rebelle, alors pour moi c’était une forme de reconquête de mon pouvoir, comme de reconquérir ma force. Et j’ai réalisé que ce monde est très cruel et très peu libre, c’est effrayant d’être libre et vraiment responsabilisé en faisant simplement ce que vous voulez faire et sans vous soucier de l’opinion des gens. C’était pour moi comme une poussée, ça m’a fait me sentir si libre“, a déclaré le chanteur qui est désormais en tête des charts musicaux internationaux.

Kali Uchis (Photos : Izack Morales pour ELLE Mexique)

« Maintenant que j’accepte d’être une femme depuis quelques années, depuis l’âge de vingt ans, j’ai commencé à mélanger les styles en essayant toujours de trouver l’équilibre entre le féminin et le masculin, sans laisser mon identité se refléter dans la couleur de ma peau, car je pense que pendant un moment je voulais juste montrer ma peau et habillez-vous d’une manière très provocante; c’était mon truc», explique-t-il à propos de son style. « Il était donc très rare de trouver cet équilibre. »