Kalidasa Revisited: Un examen de la traduction d’Abhay K de Meghaduta de Kalidasa: The Cloud Messenger

Les efforts sincères d’Abhay K. pour plonger profondément dans le monde de l’original ont réussi à évoquer une expérience esthétiquement riche quelque peu similaire à celle que Kalidasa aurait pu vouloir lorsqu’il a créé ce chef-d’œuvre.

Par le Dr Renu Gupta

Abhay K. est un éminent poète, éditeur, anthologue et traducteur qui s’est taillé une place enviable dans le monde littéraire contemporain. Récipiendaire de divers prix et distinctions littéraires prestigieux, il est actuellement ambassadeur de l’Inde à Madagascar. Il a à son actif divers recueils de poésie (par exemple The Seduction of Delhi, The Eight-Eyed Lord of Kathmandu, The Alphabets of Latin America, The Magic of Madagascar), des anthologies éditées (The Bloomsbury Anthology of Great Indian Poems, The Bloomsbury Book of Great Indian Love Poems), des hymnes sur diverses planètes du système solaire (« Earth Anthem » étant le plus populaire) et des traductions de Meghaduta et Ritusamhara de Kalidasa (ce qui lui a valu le prix du livre de poésie de l’année 2020-2021 du festival littéraire Kalinga). Dans l’article suivant, j’ai tenté de résumer mes observations sur la traduction par Abhay K. du chef-d’œuvre de Kalidasa, Meghaduta.

On pense généralement que Kalidasa était active vers le IVe-Ve siècle de notre ère. Ses œuvres survivantes font partie intégrante du riche héritage culturel et littéraire de l’Inde, composé de trois pièces de théâtre, deux poèmes épiques et deux poèmes plus courts. Son Abhijnanasakuntalam (dramatisant l’histoire de Shakuntala et du roi Dushyanta du Mahabharata) est son œuvre la plus connue et la plus largement traduite. Cependant, les mondes littéraires esthétiquement agréables et intellectuellement enrichissants créés par lui ont été hors de portée d’un grand nombre de lecteurs en raison de leur manque de maîtrise de la langue sanskrite. Il ne fait aucun doute que divers traducteurs et commentateurs, au cours des siècles, ont tenté à leur manière de franchir cette barrière linguistique, mais la traduction de Meghaduta par Abhay K. fait passer ces tentatives à un niveau supérieur. C’est parce que cette traduction a été stimulée par sa double mission – rendre le monde poétique exquis de Kalidasa visible aux lecteurs contemporains, et aussi raviver l’intérêt de ces lecteurs pour la riche biodiversité de l’Inde à travers les riches détails pittoresques de Kalidasa sur la flore et la faune de l’Inde, les collines, montagnes et rivières.

Même avant qu’un lecteur n’ait commencé à lire cette traduction, on développe un lien avec le monde de Kalidasa à travers la couverture de livre bleu magnifiquement suggestive (représentant des nuages ​​flottants, des oiseaux volants, des fleurs se balançant et des montagnes montantes) et la note du traducteur qui sert de lampadaire pour le lecteur . Le Meghaduta de Kalidasa comprenant 111 strophes concerne l’appel d’un Yaksha au nuage pour qu’il soit son messager pour transmettre son message d’amour à sa jeune épouse, dont il a été séparé (car il a été banni de sa place). L’amant amoureux guide non seulement le nuage en donnant les détails de la beauté de la nature en cours de route, mais donne également des détails évocateurs de la beauté de sa bien-aimée et de leur amour sensuel l’un pour l’autre. La traduction d’Abhay K. est aussi proche du monde de Kalidasa que le simple anglais conversationnel qu’il utilise pourrait le faire.

L’affirmation d’Abhay de rester fidèle à la lettre et à l’esprit de l’original sanskrit de Kalidasa se réalise alors qu’il réussit à donner à ses lecteurs un avant-goût de la beauté et de la splendeur non diminuées du grand classique. Avec son sens de la littérature, son savoir-faire créatif, sa maîtrise du sanskrit, Abhay, tel un guide expert, fait voyager ses lecteurs dans le temps et l’espace pour explorer le monde magique de Meghaduta. Travaillant dans les limites imposées en traduisant le grand maître Kalidasa, Abhay a magnifiquement capturé les subtilités, les nuances et les saveurs du sanskrit. Son œil artistique perspicace ne manque aucun détail sur la flore et la faune, les légendes, les traditions et les mythes de l’original. Le plaidoyer de Yaksha de Kalidasa au nuage pour être son messager à sa jeune femme en le séduisant avec une éventuelle rencontre romantique avec la belle rivière de dame sur le chemin est magnifiquement mis par Abhay :

Comme les bras minces de la rivière Dame, Des branches de vanira tendent la main pour lui retirer l’eau vêtement et exposer ses cuisses, les rives. O ami, bien sûr que cela prendrait du temps pour toi partir, pour qui a la force de partir une femme après avoir savouré ses cuisses nues. (41)

Conservant ainsi la fusion du sensuel et du naturel, de l’animé et de l’inanimé, Abhay permet à ses lecteurs d’écouter les sons de la nature, de sentir les parfums et de profiter des vues – nuages, rivières, plantes, fleurs, oiseaux, animaux – de le monde exquis de Meghaduta de Kalidasa.

Là, une femme joue avec un lotus rouge à la main, Kunda fraîchement fleuri dans ses cheveux, son visage gracieux peint juste avec le pollen de Rodhra, sa tresse nouée Avec Kurabaka frais, Sirisa dans ses jolies oreilles et Nipa à sa raie, tout s’est épanoui à votre arrivée. (65)

L’utilisation appropriée par Abhay du lyrisme, des comparaisons, des métaphores, de l’allitération et surtout de l’anglais familier simple donne vie au monde de Kalidasa devant le lecteur. Pour rester proche de l’esprit du texte original, il retient les noms des plantes, des fleurs, des animaux, des rivières, des collines, des montagnes et des dieux comme dans le texte sanskrit original. Cependant, pour faciliter la compréhension de la génération contemporaine, il fournit des noms modernes dans la note en dessous de chaque strophe dans laquelle ils apparaissent. La description de sa femme par Yaksha au messager en nuage est très évocatrice :

Son corps sombre, délicat, ses dents comme des bourgeons de jasmin, ses lèvres mûresBimba fruits, ses yeux comme ceux d’un cerf effrayé, Elle est mince au milieu, sa marine profonde, elle marche lentement de la lourdeur de ses hanches, et se penche un peu à cause de ses seins— Elle est comme la première création de Brahma parmi les femmes. (79).

Un autre coup de maître de l’as traducteur est visible dans :

Ses yeux seraient sûrement enflés des pleurs violents et la couleur de ses lèvres pâles avec ses soupirs chauds son visage placé dans ses paumes en coupe ni clairement visible à travers ses cheveux comme l’état misérable de la lune, quand sa lueur est obscurcie par vous. (81)

Pour conclure, on peut dire que cette traduction du début à la fin reste aussi proche de l’original qu’une traduction pourrait l’être. Les efforts sincères d’Abhay K. pour plonger profondément dans le monde de l’original ont réussi à évoquer une expérience esthétiquement riche quelque peu similaire à celle que Kalidasa aurait pu vouloir lorsqu’il a créé ce chef-d’œuvre. Il ne serait pas exagéré de dire que seule une personne avec une sensibilité à la nature et aux émotions, sensibilité poétique et créativité pourraient s’aventurer à traduire le Meghaduta de Kalidasa. Sans aucun doute, le livre fait une expérience de lecture engageante et enrichissante et réussit à rendre le monde de Meghaduta visible pour les lecteurs contemporains. Pour conclure, je répète les propres mots d’Abhay K. « Bon Voyage with the Cloud ! » aux lecteurs.

Réservez par – Bloomsbury, New Delhi : 2021, Rs. 399, p.113

(L'examinateur est un professeur agrégé à la retraite du département d'anglais post-diplôme, DAV College, Jalandhar, Punjab, Inde. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdit).

