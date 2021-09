Kalidou Koulibaly: Manchester United a échoué dans son offre surprise pour la star de Naples – Man United News And Transfer News

Manchester United aurait échoué dans sa tentative de signer la star de Naples Kalidou Koulibaly, avec des suggestions selon lesquelles c’était avant la signature éventuelle de Raphael Varane.

Ole Gunnar Solskjaer aurait décidé l’été dernier de cibler trois postes : un milieu de terrain défensif, un défenseur central et un ailier droit.

Il a obtenu son souhait dans les deux derniers postes avec Varane et Jadon Sancho se joignant de manière sensationnelle pendant la fenêtre de transfert.

L’ancien homme du Real Madrid, en particulier, a été une capture surprise et de nombreux fans ont célébré.

Cependant, il semble que Solskjaer avait un autre nom en tête avant que les choses ne se passent aussi agréablement qu’elles l’ont fait.

Selon Napoli Magazine, Antonio Giordano, journaliste au Corriere dello Sport, a déclaré : « Nous en parlons mardi. De Laurentiis a eu la force de refuser toutes les offres qui arrivaient pour les grands, notamment pour Koulibaly.

“Manchester United était prêt à offrir 35 millions d’euros, mais le mécène a fait savoir que Kalidou n’aurait pas déménagé pour ce montant.”

Étant donné que Koulibaly avait des prix plus élevés dans le passé, certains médias affirmant qu’il était plus proche de 80 millions de livres sterling, il n’est pas vraiment surprenant que Napoli ait refusé une offre de 35 millions d’euros de United.

Étant donné qu’il a maintenant 30 ans, c’était peut-être une offre raisonnable de la part de Solskjaer, et compte tenu de la façon dont ils se sont retrouvés avec un défenseur central plus jeune et plus talentueux à Varane, il serait prudent de dire que tout a fonctionné à la fin.

Le sensationnel Français s’est brillamment installé dans sa nouvelle équipe et déborde de classe, prouvant qu’il lui a fallu peu de temps pour s’adapter à son nouvel environnement.

Varane est évidemment le nouveau partenaire de Harry Maguire au milieu de la défense et même si ce n’est qu’un début, il semble qu’ils se complètent en fait.

Il semble que Solskjaer avait un profil particulier en tête, cependant, un leader expérimenté pour aider à solidifier sa défense.