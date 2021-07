Kalimba aurait de nouveau été infecté par COVID-19 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Ce samedi 10 juillet, il s’est tenu à Mexico le baptême d’Emiliano, le fils d’Érika Zaba, lors d’une célébration organisée dans une maison louée du quartier Jardines del Pedregal.

La réunion a réuni 150 invités, qui ont dû subir un test PCR pour détecter la présence du virus SARS-CoV-2 et éliminer le risque de contagion au sein de la célébration, où La famille et les amis les plus proches du membre OV7 étaient présents.

De ses camarades de groupe, le seul présent était M’Balia, qui est venue avec son petit ami Alejandro Tinajero. Et c’est qu’au milieu de la situation qui hante le groupe depuis des semaines, certains des membres sont connus pour être éloignés et il y a un manque de communication, ce qu’ils ont admis.Zaba a baptisé le petit Emiliano à 18 mois (Photo : Instagram / @erikazaba)

Interrogé par la presse qui a accompagné Érika à la cérémonie religieuse dans une église des environs du quartier, La blonde a expliqué les raisons pour lesquelles ses camarades du groupe pop ne se sont pas présentés pour fêter le petit.

Zaba a exprimé que Mariana Ochoa était en promenade à Disney avec ses enfants, et bien qu’il ait confirmé sa présence, il n’a finalement pas pu rentrer en raison des tempêtes présentées aux États-Unis.

Sur Ari BorovoyIl a dit que l’homme d’affaires voyageait sur la plage. À propos de ça Lidia Avila, elle n’a pas pu y assister car elle a reçu ses proches venus des États-Unis pour lui rendre visite et leur a organisé un repas. Les membres d’OV7 sont éloignés et certains en termes “inconfortables” (Photo: Instagram / @mulatamarichal)

À propos de çaKalimba, La güera, comme disent ses camarades, a révélé simplement et sans ajouter plus de détails qu'”il a le COVID”, il n’a donc pas pu assister à la célébration. Ce commentaire est passé inaperçu des présentateurs du programme Ventaneando où la note a été présentée, alors maintenant Les fans des membres d’OV7 ont commencé à s’inquiéter sur les réseaux sociaux.

L’interprète de ton coeur sait n’a rien écrit à ce sujet sur leurs profils de médias sociaux, et dans ses histoires Instagram, il ne fait que souligner la promotion que le chanteur fait pour son dernier single I love it for me, et le défi qu’il a lancé pour ce sujet sur TikTok.

Ce lundi, l’interprète a posté une photo où il est vu avec le casting du cabaret musical Sie7e, un projet qui a dû être interrompu il y a quelques semaines et dont le report a été marqué par des rumeurs de faibles ventes de billets et une épidémie d’infections au COVID-19 au sein de la production. Kalimba, Apio Quijano et Ninel Conde à la fin de la comédie musicale Sie7e au Pepsi Center (Photo : Karina Hernández / Infobae)

« Nous avons commencé la semaine en manquant le théâtre, mais nous reviendrons bientôt. (Visage comme ça si tu meurs pour la voir)”, a-t-il écrit.

Malgré le manque d’informations, Les partisans de Kalimba prétendent que le chanteur va bien, sinon, vous ne partageriez pas d’histoires heureuses sur votre profil social.

Ce serait vraisemblablement la deuxième fois l’interprète de Toucher le fond vous souffrez de la contagion de la maladie, puisque déjà en novembre 2020 il avait communiqué son résultat positif. Avec cette image, le chanteur a annoncé son infection au COVID-19 le 25 novembre 2020 (Photo : Instagram @kalimbaoficial)

C’est à la fin de ce mois que le frère de M’Balia a montré une photo de lui torse nu et allongé à côté de son chien sur le lit, les yeux fermés pour communiquer brièvement son état de santé : “Votre serviette avec COVID et Sir Kobe ne bouge pas encore de mon côté dans cette chose. COVID est réel, pas mortel “écrivit-il alors.

C’est en décembre, après la maladie dont le chanteur n’a pas approfondi ses symptômes, qu’il a expliqué : “J’ai mis un message sur mes réseaux, où j’ai mis ‘COVID est réel, il n’est pas mortel’. Evidemment c’est mortel, j’suis pas bête, j’sais combien de morts il y a eu, mais ce que je veux dire c’est que nous devons garder espoir, nous devons rester forts. La chose la plus importante te donne, ne te donne pas, l’a, ne l’a pas, il faut garder espoir”, a-t-il déclaré.

