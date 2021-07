Kalisz et Litherland remportent les 1ères médailles des États-Unis en 400 QNI

Chase Kalisz a complètement écrasé le 400 mètres quatre nages individuel masculin dimanche matin (et samedi soir aux États-Unis) aux Jeux olympiques de Tokyo, remportant la première médaille globale de l’équipe américaine aux Jeux. Et c’était l’or avec un temps de 4:09.42.

Non seulement cela, son compatriote américain Jay Litherland a bondi dans la dernière étape de l’épreuve brutale à quatre temps pour remporter l’argent (4:10,28), tandis que l’Australien Brendon Smith a remporté la médaille de bronze (4:10,38).

Kalisz – qui a remporté la médaille d’argent dans cette épreuve aux Jeux olympiques de Rio 2016 – a réalisé une solide performance dans les manches d’ouverture et a été classé troisième avant la finale. Mais sa nage médaillée d’or était encore meilleure.

Le nageur de 27 ans a connu une première moitié solide et contrôlée de l’épreuve au 100 m papillon et au 100 m dos, avant de revenir fort avec un 100 brasse et un 100 m libre. La jambe de brasse est la plus forte de Kalisz dans l’épreuve, et elle a été phénoménale car sa longue nage l’a aidé à se hisser à l’avant du peloton. Et il a su tenir bon pour remporter la première finale de natation des Jeux.

Peut-être l’épreuve de natation la plus difficile dans la piscine, Kalisz a dit qu’il a appris « à accepter la douleur que le 400 QNI apporte », mais a également dit qu’il n’était pas sûr du nombre de ces nages supplémentaires qu’il avait en lui.

Avant la finale, les 8 premiers nageurs étaient séparés de moins d’une seconde. Mais le champion du monde en titre Daiya Seto, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la finale après avoir terminé cinquième de sa course avec un temps de 4:10.52, a fait défaut à la finale du 400 QNI. En avril, Seto a nagé le temps le plus rapide au monde cette année en 4:09,02 – ce qui est toujours le cas après la finale olympique du 400 QNI – et il était considéré comme un favori pour la médaille dans l’épreuve, sinon pour tout gagner.

Mais sans Seto en finale, la porte était ouverte pour que les deux nageurs américains décrochent une médaille et atterrissent sur la plus haute marche du podium.

Cependant, malgré cette impressionnante première finale, aucun des nageurs n’a réussi à battre le record du monde de Michael Phelps de 4:03,84 en 2008. Il s’agit du dernier record du monde individuel de Phelps.

