Kalpataru Power met en sac des commandes d’une valeur de Rs 1 560 crore

Kalpataru Power Transmission Ltd a déclaré jeudi avoir pris de nouvelles commandes d’une valeur de 1 560 crore de roupies. « Kalpataru Power Transmission Limited (KPTL), l’un des principaux acteurs mondiaux de l’EPC dans le secteur des contrats d’électricité et d’infrastructure, a obtenu de nouvelles commandes/notifications d’attribution de 1 560 crores de roupies », a déclaré la société dans un communiqué.

Selon le communiqué, les commandes comprennent celles de l’Inde, de l’Afrique, de la CEI et de l’Amérique du Sud dans le domaine du transport d’électricité. Par ailleurs, la filiale internationale de KPTL a remporté de nouveaux projets de transport d’électricité en Europe.

Manish Mohnot, directeur général et PDG de KPTL, a déclaré : « Nous sommes ravis des nouvelles commandes remportées, en particulier du fait que toutes ces commandes concernent notre activité principale de T&D. Ces commandes dans l’activité T&D réaffirment notre confiance dans la forte croissance de cette activité à l’avenir. Avec une volatilité réduite et une bonne visibilité sur l’ensemble de nos activités, nous sommes confiants d’atteindre notre objectif de marge et de constituer un carnet de commandes solide ».

