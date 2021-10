Kalvin Phillips a « fait tout ce qu’il pouvait » à Leeds United et aurait dû déménager à Man United pour conserver sa place en Angleterre, a déclaré talkSPORT

Adrian Durham craint que Kalvin Phillips n’ait raté l’occasion de quitter Leeds United et de capitaliser sur sa forme stellaire pour l’Angleterre cet été.

Le milieu de terrain central a brillé pour les Three Lions lors d’une course glorieuse cet été, culminant dans une courte défaite aux tirs au but contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

Phillips était lié à Man United après ses performances impressionnantes pour le club et le pays

De toutes les combinaisons possibles de milieu de terrain que les fans espéraient voir, peu s’attendaient à voir le milieu de terrain de Leeds s’ancrer aux côtés de Declan Rice lors du tournoi.

Pourtant, leur dynamisme, leur détermination et leurs capacités techniques leur ont permis d’annuler Toni Kroos et Luka Modric en route vers la finale.

Manchester United était lié à un déménagement estival pour le joueur de 25 ans, mais cela ne s’est jamais concrétisé et il reste à Elland Road pour le prévisible.

Avec Jude Bellingham, Phil Foden, Mason Mount et bien d’autres qui réclament une place au milieu de terrain de Gareth Southgate, Durham craint que le vainqueur du championnat ne soit laissé pour compte.

Rice et Phillips ont commencé chaque match au milieu de terrain pour l’Angleterre

L’adolescent Bellingham est un candidat possible pour prendre sa place

Il a déclaré sur Drive: « Je pense que le moment pour Kalvin Phillips, et autant que je suis un sympathisant de Leeds, le moment pour lui de passer à autre chose était cet été.

«Il a eu un tournoi incroyable, il a fait tout ce qu’il pouvait à Leeds United. Ils ne vont pas s’améliorer, à mon avis, Bielsa peut me donner tort.

«Mais je ne pense pas qu’ils vont s’améliorer, alors il était temps de passer à autre chose. Maintenant, il y a une grande agitation sur le fait qu’il ne peut pas aller à Man United et tout ce qui le retient.

« N’oubliez pas, il n’a pas 19, 20 ou 21 ans. Il n’est pas vieux, mais il ne fait pas partie de ces jeunes.

Le milieu de terrain a fait ses débuts en Angleterre il y a plus d’un an

«Pour moi, je regarde Jude Bellingham et il est box-to-box, il est créatif, il peut aussi marquer.

« Ce sont des choses que je ne pense pas que Kalvin Phillips a eues aussi régulièrement que Jude Bellingham apportera. »

