Kalvin Phillips révèle qu’il faisait partie du petit nombre de joueurs anglais qui ont regardé l’Italie célébrer l’Euro 2020 « pour voir à quoi ressemblait la victoire d’un trophée majeur ».

Phillips a commencé le match, que les Three Lions ont perdu aux tirs au but en juillet, pour l’équipe de Gareth Southgate.

Certains des joueurs anglais sur le terrain après leur défaite contre l’Italie

Et, contrairement à beaucoup de ceux qui ont abandonné leur médaille de finaliste et se sont traînés hors du terrain, Phillips – aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier de Leeds Ben White, et de quelques autres – a décidé de rester et de regarder les Italiens soulever le trophée Henri Delaunay.

Légèrement masochiste, pensez-vous peut-être, mais, en réalité, le milieu de terrain voulait juste découvrir à quoi ressemblait ce sentiment de victoire.

À part une victoire au titre de championnat avec Leeds sous Marcelo Bielsa en 2020, Phillips n’a pas encore remporté d’argenterie avec son club d’enfance.

L’Italie a remporté la finale à Wembley

Et l’homme de Leeds dit qu’il a regardé les célébrations pour voir comment les joueurs et les fans ont réagi en remportant un trophée majeur – quelque chose qu’il espère faire avec Leeds ou l’Angleterre un jour.

« Il y avait moi, Ben White, quelques autres gars », a-t-il déclaré au Times.

«Je voulais juste voir ce que c’était que de gagner un trophée majeur.

« Je voulais voir leurs réactions et les réactions de leurs fans aussi. »

Vous devez imaginer qu’il ne faudra pas longtemps avant que Phillips ne mette la main sur un trophée majeur

Avant la finale, Phillips a également révélé avoir reçu un texto de l’ancien milieu de terrain italien Andrea Pirlo.

Le joueur de 25 ans, surnommé « The Yorkshire Pirlo », a reçu un message du légendaire meneur de jeu qui disait: « Bonne chance pour la finale et tout le meilleur. »

Sur le texte, Phillips a déclaré: « Oh mon Dieu. Je pensais qu’il allait dire quelque chose sur l’Italie mais non, il m’a souhaité bonne chance. Plein respect pour ça.

« Le Phillips italien »

« J’ai vu qu’il est très cool, mais j’ai entendu dire que c’était aussi un gars sympa.

« Avoir quelqu’un de l’autre côté vous souhaite bonne chance et surtout un joueur comme ça… c’est un sentiment formidable. »