Kalvin Phillips dit que l’affrontement de l’Angleterre à l’Euro 2020 avec l’Allemagne “juste un autre match”, révèle les pourparlers de Gareth Southgate et salue Jack Grealish comme un coéquipier parfait

in

Kalvin Phillips est pleinement conscient de la rivalité de longue date de l’Angleterre avec l’Allemagne – mais insiste sur le fait qu’il traitera le prochain affrontement comme n’importe quel autre match.

Les deux adversaires se rencontreront dans les huitièmes de finale à Wembley mardi alors qu’un autre chapitre de la rivalité s’écrit.

Il y a eu de nombreuses rencontres classiques entre l’Angleterre et l’Allemagne au fil des ans – se terminant généralement par un chagrin pour les Trois Lions

Le milieu de terrain anglais ne sera pas trop embourbé par ce qui s’est passé dans le passé.

Cependant, il est très conscient de la qualité de l’équipe allemande actuelle, en particulier au milieu de terrain.

La star de Leeds, 25 ans, a admis qu’Ilkay Gundogan, qui joue dans son club de football avec Manchester City, est un joueur qui l’a impressionné à la fois en le regardant à la télévision et en jouant contre lui.

“C’est comme n’importe quel autre jeu, pour moi en tout cas”, a déclaré Phillips à talkSPORT. «Je connais la rivalité entre l’Angleterre et l’Allemagne et nous n’avons pas eu un bon bilan quand nous avons joué contre eux, mais pour moi, c’est juste un autre match. C’est un autre jeu pour essayer de gagner et de progresser dans le tournoi.

« Nous savons que l’Allemagne est une très bonne équipe avec des joueurs de classe mondiale, mais nous avons des joueurs de classe mondiale dans notre équipe, donc ce sera un bon match et tout le monde l’attend avec impatience.

“J’ai joué à Gundogan en Premier League, il a eu une très bonne saison évidemment, quand vous le voyez à la télévision, vous voyez à quel point il est bon mais quand vous êtes à côté de lui, vous ne pouvez pas croire qu’il est aussi bon que ce qu’il est .

«C’est l’un des milieux de terrain dont je regarde les performances et il en va de même pour Toni Kroos avec sa gamme de passes. Ce sont de très bons joueurs.

.

Gundogan a commencé les trois matches de l’Allemagne à l’Euro 2020

Les Allemands ont certainement l’avantage lorsqu’ils affrontent l’Angleterre lors de tournois majeurs. Défaite face à l’Allemagne à domicile à l’Euro 96, la plus cuisante pour les fidèles des Trois Lions.

L’Angleterre a perdu aux tirs au but (bien sûr) avec l’échec de Gareth Southgate s’avérant décisif.

Le manager désormais anglais semble s’en être remis, car Phillips a révélé qu’il en plaisantait de temps en temps.

“C’était la première réunion que nous avons eue lorsque nous sommes arrivés à Middlesbrough”, a ajouté Phillips. « Il nous a montré ce qu’il voulait que nous fassions au camp et comment nous voulions progresser au tournoi.

« Il a mentionné que plus ou moins toutes les équipes qui l’ont gagné ont dû passer par une étape du tournoi où elles ont dû aller aux tirs au but.

“Il a montré les clips de lui prenant des pénalités et d’autres équipes avant cela et nous [England] en Coupe du monde.

«Évidemment, il en plaisante maintenant, mais c’est un manager qui est fier de faire les tirs au but. Il sait que c’est massif dans certains tournois et celui-ci en particulier.

talk-sport

Phillips a donné une interview brillante et de grande envergure avec talkSPORT avant le choc de l’Angleterre avec l’Allemagne

« Il en a beaucoup parlé et c’est agréable d’entendre les expériences qu’il a vécues. Espérons que si nous allons aux tirs au but, nous ferons encore mieux. »

Phillips devrait commencer pour l’Angleterre contre l’Allemagne après avoir impressionné aux côtés de Declan Rice en phase de groupes.

Jack Grealish est également en lice pour une place de titulaire après avoir joué un rôle clé dans la victoire contre la République tchèque la dernière fois, et Phillips est un grand fan du meneur de jeu d’Atson Villa.

« C’est un coéquipier parfait avec qui jouer parce qu’il vous sort de tellement de situations. La qualité qu’il a sur le ballon est effrayante », a déclaré Phillips.

.

Southgate lancera-t-il Grealish contre l’Allemagne? C’est la question sur toutes les lèvres des fans anglais

« Mais quand je joue contre lui, c’est très difficile. Nous ne nous sommes pas affrontés au cours de la saison qui vient de s’écouler, mais la dernière fois que nous nous sommes affrontés, c’était en championnat.

« Nous en parlions l’autre jour, et il disait à quel point nous étions crevés après avoir couru pendant seulement une demi-heure !

« Jouer contre un joueur de qualité comme lui est très difficile. Quand il commence à dribbler, c’est difficile de l’arrêter et je suis juste content de jouer avec lui dans ce tournoi.