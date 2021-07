Kalvin Phillips est passé du championnat à star d’Angleterre, seul Jorginho a couru plus que lui à l’Euro 2020 et Leeds ne vendra pas de milieu de terrain de sitôt, dont le moment avec Bukayo Saka a résumé sa place dans l’équipe

Les héros sont des gens qui saisissent l’occasion et s’éclipsent tranquillement. Cela résume Kalvin Phillips à un tee-shirt.

Chaque fois qu’une question a été posée au jeune de 25 ans, il y a répondu.

Phillips peut garder la tête haute après un tournoi fantastique

D’abord c’était le championnat, puis c’était la Premier League et maintenant il a posé sa marque sur la scène internationale.

Cela n’aurait pas été une surprise pour les supporters de Leeds de voir leur dynamo de milieu de terrain jouer pour l’Angleterre à l’Euro 2020.

Sa nature altruiste et travailleuse l’a vu jouer un rôle principal aux côtés de Declan Rice de West Ham dans la course mémorable de l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020, où ils ont subi une défaite déchirante aux tirs au but contre l’Italie.

Les qualités de leader de Phillips ont été évidentes tout au long du tournoi, surtout après le penalty décisif de Bukayo Saka.

Voir toutes ces chemises bleues fourmiller autour de Saka tout seul, puis cette chemise blanche se précipiter pour le consoler… 🥺 Je ne pensais pas qu’il était possible pour moi d’être plus fier de Kalvin Phillips mais j’avais tort. Je ne pensais pas qu’il était possible pour moi d’être plus fier de Kalvin Phillips mais j’avais tort. Héros. #lufc pic.twitter.com/9mLuVA42z6 – Tom Noble (@_Noble) 12 juillet 2021

Il a été le premier joueur anglais à prendre l’initiative et à se précipiter pour réconforter Saka après la défaite 3-2 en tirs de barrage contre l’Italie.

« Je ne pensais pas qu’il était possible pour moi d’être plus fier de Kalvin Phillips, mais j’avais tort. Héros », a écrit un fan de Leeds sur Twitter.

Phillips a parcouru 83 km au cours de l’Euro 2020, plus que tout autre joueur à l’exception de Jorginho, avec sa dernière manche de la compétition pour consoler son coéquipier.

L’ancien milieu de terrain anglais Danny Murphy a réservé des éloges particuliers à Phillips, le soulignant comme l’un de ses joueurs du tournoi.

“Je voulais juste mentionner rapidement Kalvin Phillips”, a déclaré Murphy à White & Jordan sur talkSPORT.

Phillips a été le premier joueur anglais à consoler un Saka décontenancé

« Pour jouer une saison en Premier League et ensuite accumuler votre expérience internationale pendant que vous faites cela… c’est déjà assez difficile de s’adapter juste pour jouer en Premier League.

«J’ai probablement passé deux ans à Liverpool avant même de commencer à m’y habituer et de commencer à jouer régulièrement et à penser que je suis digne.

«Il est entré en Premier League confortable et confiant, il s’est juste ajusté si facilement.

Phillips était l’un des nombreux joueurs anglais exceptionnels

“Ensuite, il a été propulsé sur la scène internationale, puis s’est retrouvé dans une situation de tournoi énorme où les gens se disaient” devrait-il jouer, ne devrait-il pas? “”

Il a poursuivi: «Il vient de tout prendre dans sa foulée: incroyable. Tempérament, forme physique, qualité.

«Et je pense en fait que bien que Leeds le joue dans ce rôle de titulaire, je l’aime un peu plus loin avec l’assurance avec quelqu’un derrière lui.

Leeds United

Phillips est une figure talismanique pour Leeds – et ne semble pas aller n’importe où bientôt

«Il est assez bon techniquement pour marquer des buts et marquer des buts, je pense qu’il progresse dans sa carrière.

“Je pense que cela pourrait être un peu un gâchis de l’avoir simplement dans un rôle de maintien.”

Le légendaire manager Jose Mourinho a également rendu hommage à Phillips après sa démonstration d’homme de l’homme lors du match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie.

Il a déclaré à talkSPORT : « C’est un joueur sans expérience internationale. Ce n’est pas un joueur qui arrive de la Ligue des champions, il n’arrive pas avec 20, 25 sélections.

“C’est un joueur qui est arrivé la saison dernière du championnat et bien sûr, il a joué toute la saison dans la ligue la plus intense et la plus difficile du monde.”

Phillips et Rice ont formé un formidable partenariat au cœur du milieu de terrain anglais

Malgré les exploits de Phillips au niveau du club et au niveau international, il est peu probable qu’il quitte Elland Road de si tôt selon son agent.

Kevin Sharp, un ancien joueur de Leeds lui-même, a déclaré au i : « Il peut y avoir des clubs qui envisagent actuellement Kalvin parce que plus vous avez de succès – jouer pour l’Angleterre dans les grands tournois – suscite naturellement l’intérêt.

“Mais Kalvin est heureux à Leeds et n’a aucune envie de bouger.

“C’est plus un cas de” continuez ce que vous faites pour le club et le pays “.”

Tout aurait pu être si différent si Leeds n’avait pas rejeté plusieurs offres, estimées à plus de 20 millions de livres sterling, pour le milieu de terrain défensif combatif à l’été 2019.

Les Blancs ont à remercier la défunte “Mamie Val” bien-aimée de Phillips pour cela, car elle a insisté sur le fait que son petit-fils n’allait nulle part à l’époque.

Phillips a toujours reconnu à quel point sa défunte grand-mère a joué un rôle important dans sa carrière

Phillips n’oubliera jamais sa bien-aimée “Granny Val”

Phillips a rendu un hommage touchant à sa grand-mère après la spectaculaire victoire 2-1 en prolongation contre le Danemark à Wembley pour réserver une place en finale.

Il a drapé un drapeau de l’Angleterre avec un hommage à “Mamie Val”, ainsi qu’une chemise personnalisée en sa mémoire.

“Je ne serais pas dans cette position sans elle”, a déclaré Phillips à la Press Association après le match.

“Chaque fois que je mets le maillot de l’Angleterre, je pense à elle.

«Oui, je pense en fait que je ne serais pas aussi avancé dans le tournoi si je ne respectais pas ma grand-mère de cette façon et si je ne montrais pas l’amour et le soutien qu’elle méritait.

“J’ai l’impression qu’elle est là-haut en train de me regarder et de m’encourager.”

‘Granny Val’ regardera en effet si fière de son propre ‘Yorkshire Pirlo’.