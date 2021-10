Kalvin Phillips ne devrait pas être le nouvel Alan Smith de Leeds, même s’il rejoint Man United – Notre point de vue

Photo de Laurence Griffiths/.

L’idée que Kalvin Phillips se rende à Manchester United est suffisante pour donner la chair de poule à tout fan de Leeds United, mais malheureusement, selon les rapports de cette semaine, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer s’intéresse à l’homme vedette de Leeds.

Phillips est sans doute la plus grande légende moderne de Leeds ayant traversé l’académie et joué un rôle majeur dans le retour du club en Premier League, mais comme pour tout joueur talentueux dans un club en dehors du top six, les grands clubs finissent par venir appel.

Pour Leeds, il n’y a probablement pas de pire club pour Phillips que Manchester United. Après tout, les Diables rouges sont les plus grands rivaux des Blancs et il y a un véritable mépris entre les fans.

Pour aggraver les choses, nous sommes déjà venus ici. Lorsque Leeds a été relégué en 2004, Manchester United a braconné Alan Smith, un garçon local qui aimait apparemment le club.

Cependant, à notre avis, Phillips faisant le passage à travers les Pennines serait tellement plus pardonnable que Smith.

Maintenant, nous n’allons pas prétendre que Phillips rejoindre Manchester United ne serait pas controversé. Cela laisserait certainement un goût amer dans la bouche des fans de Leeds à travers le pays, mais si jamais il y avait un joueur qui pourrait faire ce geste sans que son héritage ne soit complètement détruit, c’est bien le Yorkshire Pirlo.

Pour commencer, Phillips a déjà fait preuve d’une grande loyauté envers Leeds. Le milieu de terrain aurait pu quitter le navire en 2019 lorsqu’Aston Villa était à sa place, mais il a décidé de rester et d’aider son club d’enfance en Premier League.

Photo de Stu Forster/.

Qui sait ce qui se serait passé si Phillips était parti pour Villa en 2019, Leeds serait-il jamais revenu dans l’élite ?

La tâche principale de Phillips lorsqu’il est arrivé à Leeds était de les promouvoir, et c’est une mission qu’il a accomplie.

Pendant ce temps, Smith est parti sous un nuage sombre. Il a été l’un des premiers à sortir après la relégation de Leeds en 2004 et il rejoignait un club pour lequel il avait juré de ne jamais jouer.

Phillips n’a jamais fait une telle promesse, et même s’il serait romantique s’il choisissait de rester à Elland Road pour toute sa carrière, la réalité est que personne ne devrait lui reprocher d’avoir voulu jouer en Ligue des champions.

Mark Thompson/.

Alors que Smith a quitté Leeds à son plus bas niveau, si Phillips partait, il quitterait le club dans un bien meilleur état qu’il ne l’était lorsqu’il a fait ses débuts.

Que les Blancs restent ou non cette saison, l’équipe du Yorkshire est dans une position plus forte maintenant qu’elle ne l’a été au cours des deux dernières décennies. Ils ont deux ans d’argent en Premier League derrière eux et si Phillips partait, il rapporterait au club une aubaine considérable, et bien que Smith ne soit pas parti pour une petite somme, 7 millions de livres sterling en 2004 étaient beaucoup d’argent, c’était un peu moins que ce à quoi Leeds l’évaluait – apparemment 10 millions de livres sterling.

Les situations des deux joueurs sont craie et fromage. Smith est passé de pleurer sur la relégation de Leeds à sourire joyeusement après avoir rejoint leurs plus grands rivaux, tandis que le départ potentiel de Phillips le verrait quitter le club avec beaucoup de bons souvenirs, dans une position forte et pour de l’argent massif.

Voir un joueur local partir n’est jamais agréable, mais s’il rapporte une grosse somme après avoir contribué à une remontée fulgurante en Premier League, pouvez-vous vraiment lui en vouloir ? Phillips a tout donné à Leeds et il a le droit de vouloir déployer ses ailes au plus haut niveau.

Phillips rejoindre Manchester United serait-il idéal ? Bien sûr que non, si Phillips doit y aller, nous sommes sûrs que les fidèles d’Elland Road préféreraient le voir se retrouver ailleurs.

Cependant, alors que les fans de Leeds ont peut-être hué Smith en 2009 lorsque Newcastle a joué contre les Blancs, il faut dire que Phillips ne mériterait pas le même traitement s’il rejoignait les Red Devils.

Est-ce que Phillips se dirigerait vers Old Trafford ferait mal? Indubitablement. Serait-ce acceptable ? Après tant d’années de bons services et de fidélité, cela devrait être le cas.

Photo de Jan Kruger/.

