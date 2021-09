Kalvin Phillips ne serait pas autorisé à revenir à Leeds s’il effectuait un transfert à Manchester United, déclare l’ancienne star d’Elland Road

in

Les supporters de Leeds ne pardonneraient jamais à Kalvin Phillips s’il signait pour Manchester United, a-t-on dit à talkSPORT.

Phillips est né et a grandi à Leeds, passant par l’académie du club avant de devenir une star sous l’actuel patron Marcelo Bielsa.

Phillips a joué un rôle clé dans la promotion de Leeds Premier League et a connu une excellente première saison de retour dans l’élite

Phillips a également été une révélation pour l’Angleterre, gardant le capitaine de Liverpool Jordan Henderson hors de la formation de départ

Ses améliorations lui ont valu une place dans la formation de départ de Gareth Southgate à l’Euro 2020, le joueur de 25 ans faisant partie intégrante de la course de l’Angleterre à la finale.

Les performances de Phillips au cours de l’été lui ont inévitablement valu des liens avec un certain nombre d’équipes de niveau Ligue des champions, avec un nom surprise récemment apparu: Manchester United.

Les deux clubs possèdent une rivalité intense qui s’est ravivée depuis que Leeds est revenu dans l’élite, et Danny Mills est tout aussi conscient des tensions que n’importe qui.

L’ancien arrière droit anglais a passé la majeure partie de sa carrière à Elland Road et comprend pourquoi Phillips attire une telle attention.

Paul Pogba a du mal à conserver Phillips, un peu comme de nombreux milieux de terrain à l’Euro 2020

“C’est un joueur exceptionnel, nous le savons, il est absolument superbe”, a déclaré Mills. « Ses performances pour l’Angleterre l’ont placé à un tout autre niveau.

« Il y aura beaucoup d’intérêt de la part de nombreux clubs.

« Qui a besoin d’un milieu de terrain ? Manchester United le fait. Declan Rice, Kalvin Phillips serait là.

United était fortement lié au partenaire international de milieu de terrain de Phillips, Rice pendant la fenêtre de transfert d’été, mais aurait été rebuté par le prix demandé de 100 millions de livres sterling de West Ham.

Rice et Phillips étaient solides comme le roc pour l’Angleterre à l’Euro et ont tous deux été liés à Manchester United

Cependant, il y a des raisons de suggérer que Phillips pourrait être un achat plus facile, Leeds étant actuellement dans la zone de relégation de la Premier League après un mauvais départ.

Et interrogé sur le potentiel de son échange du Yorkshire contre le Lancashire, Mills a déclaré: “Je veux dire que d’autres joueurs l’ont fait, Rio [Ferdinand] à gauche, Rio n’était là qu’un an, Alan Smith l’a fait, et il n’est pas particulièrement le bienvenu à Leeds maintenant.

“Kalvin est Leeds de part en part, mais s’ils frappent à la porte…

Ferdinand fait partie d’une poignée de joueurs à franchir le fossé amer

Une rivalité née de la guerre des roses, United et Leeds se sont affrontés dans plusieurs titres avant les années de Premier League

“Je ne serais jamais allé pour être honnête, je n’aurais jamais joué pour Man United… eh bien, on ne m’a jamais demandé!”

Mills a ensuite été interrogé par l’animatrice de talkSPORT Breakfast, Laura Woods, si Phillips serait le bienvenu dans sa ville natale s’il franchissait le fossé, et sa réponse était directe.

“Non”, a-t-il dit.

Phillips a été interrogé à plusieurs reprises sur Manchester United avec un journaliste lui demandant précédemment ce que le club signifiait pour lui.

Les citations de Phillips pourraient-elles revenir le hanter ?

“Tome?” dit Phillips. “Ça ne veut rien dire.”

Un fan de Leeds s’est également enregistré en train de demander à Phillips ce qu’il devrait faire pour que son beau-fils soutienne Manchester United, ce à quoi il a répondu “Je le mettrais à la porte”.

